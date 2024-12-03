سلة شباب الأهلي تخسر بفارق 4 نقاط في سوبر غرب آسيا



علي معالي (دبي)



خسر فريق شباب الأهلي أمام الكويت الكويتي بفارق 4 نقاط في الجولة الثالثة من دوري سوبر غرب آسيا، في المباراة التي جرت على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، انتهت المباراة 75- 71، بعد ماراثون مثير بين الفريقين، تفوق الضيوف في الربعين الأول والثاني بنتيجة 17- 16,23- 19، وتقدم «الفرسان» في الربع الثالث 17- 16، وتعادلا في الربع الرابع والأخير 19-19.

وبالنتيجة ينفرد الكويت الكويتي بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، من 3 انتصارات، وشباب الأهلي وصيفاً بـ 5 نقاط من انتصارين وخسارة.

تقارب الأداء كثيراً في الربع الأول، حيث تعادلا أكثر من مرة 4-4، ونجح شباب الأهلي في التقدم على فترات منها 12- 9، ثم تعادلا 14-14، ثم وصلا 15-15، وقبل نهاية الربع بـ 37 ثانية يتقدم الفرسان 16- 15، لكن الكويت نجح قبل نهاية الربع بـ 13 ثانية في التقدم 17- 16، وفي الربع الثاني نجح الفريق الضيف في الحفاظ على تقدمه كاملاً حتى انتهى لمصلحته 40-35.

وتغير الحال نسبياً في الربع الثالث من خلال تقدم على استحياء للفرسان على فترات، ورغم تفوق «صاحب الأرض» في هذا الربع 17- 16، لم يكن كافياً لتعديل الوضع، ليدخل الكويت الربع الرابع أكثر قوة وحماساً، وانتهى بالتعادل 19-19، لتنتهي المباراة 75- 71 لمصلحة الفريق الكويتي.