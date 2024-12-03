الشارقة يتأهل إلى دور الـ 16 في «أبطال آسيا 2»



علي معالي (أبوظبي)

تأهل الشارقة إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعد الفوز على الوحدات الأردني 3-1، باستاد عمان الدولي، ليتصدر «الملك» المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ويتراجع الوحدات إلى «الوصافة»، وله 11 نقطة، وصعد أيضاً إلى الدور الثاني.

قدم الشارقة مباراة جيدة، وانتزع فوزاً مهماً منحه الصدارة بجدارة واستحقاق، سجل الأهداف كايو لوكاس في الدقيقة 31، ولوان بيريرا «هدفين» في الدقيقتين 46، 67، وأحرز للوحدات دانيال عفانة في الدقيقة 38. فرض الشارقة سيطرته منذ «ضربة البداية»، وأتيحت له أكثر من فرصة عن طريق لوان بيريرا، وترجم «الملك» أفضليته إلى الهدف الأول بتوقيع كايو لوكاس، إثر تمريرة من خالد الظنحاني.

وفي الدقيقة 38، يدرك دانيال عفانة التعادل للوحدات، حيث وصلت إليه عرضية من كرة ثابتة، أخطأ عادل الحوسني حارس الشارقة في الخروج من مرماه، ليضعها «عفانة» في الشباك.

لم يتأخر الشارقة كثيراً في التقدم مع بداية الشوط الثاني، حيث سجل لوان بيريرا هدفاً جميلاً في الدقيقة 46، وقاد خالد الظنحاني هجمة للشارقة، ومنه إلى كايو لوكاس، لعبها عرضية يقابلها لوان بيريرا في الشباك في الدقيقة 67.