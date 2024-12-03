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الرياضة

النصر يحكم قبضته على «القمة الخليجية»

النصر يحكم قبضته على «القمة الخليجية»
3 ديسمبر 2024 20:18

 
معتصم عبدالله (دبي)

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أحكم النصر قبضته على صدارة المجموعة الأولى، من دوري أبطال الخليج للأندية، بفوزه على ضيفه دهوك العراقي 2-1، في المباراة التي أقيمت باستاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة.
وسجل ثنائية «العميد» عادل تعرابت في الدقيقة 20، وعلي مبخوت في الدقيقة 28، فيما أحرز باشانك سلام هدف الضيوف في الدقيقة 56، ليرفع النصر رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 5 نقاط لدهوك.
وتبقت للنصر مباراتان في الدور الأول، أمام مضيفه ظفار العُماني في الجولة الخامسة 4 فبراير المقبل، والثانية أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني في الجولة الأخيرة 19 فبراير.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية 25 أبريل.
وشهدت تشكيلة «العميد» الأساسية عودة الحارس أحمد شمبيه وعادل تعرابت الغائبين عن مباراة الجولة الماضية، في الوقت الذي استمر فيه غياب «الثنائي» سمير ميمسيفيتش وموسى ندياي، وانضم إليهما جوستافو أليكس بداعي الإصابة، وناصر النعيمي الموقوف بتراكم الإنذارات.
ووضع عادل تعرابت النصر في المقدمة، بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 20، بعدما تلقى تمريرة أحمد جشك من الجهة اليمنى، هيأها بيسراه، قبل أن يسدد كرة قوية بيمناه من داخل المنطقة.
وعاد تعرابت ليصنع الهدف الثاني، من تمريرة لعلي مبخوت داخل المنطقة، توغل بها الأخير وراوغ حارس دهوك محمد مجبل، قبل أن يتلاعب بالمدافعين، ويسدد داخل الشباك، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 28.
وألغى الحكم السعودي محمد الهويش هدفاً لدهوك سجله باشناك سلام في الدقيقة 41، بداعي التسلل، بعد العودة إلى «تقنية الفيديو»، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.
ودفع الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر بـ «الثنائي» مانولو جابيادني ومروان أزرقان بدلاً من عادل تعرابت وأحمد جشك مع بداية الشوط الثاني.
واستغل دهوك العراقي خطأ لحسين مهدي في إبعاد الكرة التي وصلت إلى باشانك سلام أودعها الشباك، ويقلص الفارق في الدقيقة 56، في الوقت الذي نجح فيه «العميد» في المحافظة على تقدمه بهدفين مقابل هدف حتى صافرة النهاية.

الإمارات
النصر
دوري أبطال الخليج للأندية
دهوك
العراق
علي مبخوت
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