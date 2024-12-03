العين يعود بـ «نقطة» أمام باختاكور في «النخبة»



معتز الشامي (أبوظبي)



تعادل العين أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي 1-1، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى «نقطتين»، فيما وصل باختاكور إلى «4 نقاط»، ويحتاج «البنفسج» إلى الفوز في آخر مباراتين بدور المجموعات، على أمل أن يحجز «حامل اللقب» إحدى البطاقات الثمانية لفرق «غرب آسيا» إلى دور الـ 16.

وسجل سفيان رحيمي هدف العين في الدقيقة 49، ليرفع رصيده في البطولة إلى 18 هدفاً، ليتساوى مع أسامواه جيان في لقب الهداف التاريخي لـ «البنفسج» في البطولة، بينما أحرز أوتابيك هدف باختاكور في الدقيقة السادسة، وشهدت المباراة طرد يحيى نادر في الدقيقة 54، ليكمل العين الشوط الثاني بـ10 لاعبين.

وفي بداية الشوط الأول، بادر باختاكور، بهجوم مباغت بحثاً عن الهدف الأول مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وفي الدقيقة السادسة، ينجح أوتابيك في تسجيل هدف التقدم لمصلحة الفريق الأوزبكي برأسية.

سيطر العين على وسط الملعب، من دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض، وأنقذ خالد عيسى انفراد أوتابيك، لينتهي الشوط الأول بتأخر العين بهدف، رغم استحواذه على اللعب 62% مقابل 38 % لباختاكور.

وفي الشوط الثاني، ضغط العين على أصحاب الأرض، وكان أكثر انتشاراً وخطورة، وهو ما ترجمه سفيان رحيمي إلى هدف التعادل ببراعة، عندما انطلق بهجمة مرتدة، ونجح في هز الشباك في الدقيقة 49، وفي ظل سيطرة «الزعيم»، تعرض يحيى نادر للطرد، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين، وأصبحت مهمته صعبة في التسجيل، ورغم ذلك ظهر لابا كودجو في أكثر من فرصة، إلا أن تألق حارس باختاكور حال دون إضافة هدف ثانٍ للعين، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.