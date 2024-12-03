«الآسيوي» يجدد الدعم لملف السعودية في استضافة «مونديال 2034»



المنامة (الاتحاد)

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أهمية الوحدة والتضامن في تهيئة الأرضية الخصبة، لتطوير مخرجات الكرة الآسيوية، وتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة الكروية الدولية، مما أسهم في تحقيق منجزات آسيوية لافتة على امتداد العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاتحاد الآسيوي بالحضور، مشيداً بروح التعاون القائمة بين أعضاء المكتب التنفيذي لتحقيق رؤى وأهداف الاتحاد القاري على مختلف الأصعدة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود في سبيل حفظ المكتسبات والبناء عليها من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لكرة القدم الآسيوية.

وجدد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لملف السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الدولي الأسبوع المقبل الذي يشهد اختيار الدولة المنظمة للبطولة، في ظل تقدم السعودية ملفاً وحيداً لتنظيم الحدث العالمي.

وقال الشيخ سلمان «نؤكد مجدداً دعمنا الكامل للسعودية في استضافة نهائيات كأس العالم، ونعرب عن ارتياحنا الكبير لملف المملكة الذي حاز على أعلى تقييم في تاريخ ملفات استضافة كأس العالم، ونحن على ثقة كاملة بقدرة السعودية على تنظيم نسخة تاريخية من كأس العالم، تعزز مكانة القارة الآسيوية على الساحة الكروية الدولية، وتبني على المنجزات الكبيرة التي حققتها قطر في استضافة نهائيات كأس العالم 2022».

واطلع المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع، على بدء عملية تقديم ملفات طلب تنظيم كأس آسيا 2031 الأسبوع الماضي، كما صادق على قرارات جميع اللجان الدائمة، بما في ذلك مواعيد وأماكن إقامة كأس آسيا للسيدات 2026 التي أوصت بها لجنة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الأخير 12 نوفمبر الماضي.