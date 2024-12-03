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الرياضة

وفاة ملاكم المكسيك

وفاة ملاكم المكسيك
3 ديسمبر 2024 21:45

 
مكسيكو سيتي (أ ب)

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توفي الملاكم المكسيكي، إسرائيل فاسكيز، الفائز بثلاثة ألقاب عالمية في فئة وزن الديك، عن 46 عاماً.
وأعلن ماوريسيو سليمان رئيس المجلس العالمي للملاكمة نبأ وفاة فاسكيز.
وجرى الإعلان في العاشر من نوفمبر الماضي عن إصابة الملاكم الملقب بـ«إل ماجنيفيكو» بمرض السرطان.
وقال سليمان، عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نقدم كل الدعم لزوجته لورا وأطفاله وعائلته وأصدقائه خلال هذه الأوقات العصيبة».
وأضاف: «شكراً يا بطل على ترك بصمة خاصة، ستبقى دائماً إل ماجنيفيكو».
وبدأ فاسكيز مسيرته الاحترافية في 1995 ويشتهر بخوضه أربع نزالات ضد مواطنه رافاييل ماركيز بين عامي 2007 و2010، بعد فوزه في عام 2008، عانى فاسكيز من انفصال في شبكية العين، وفقد عينه اليمنى، بعد اعتزاله في مايو 2010، بعد النزال الرابع ضد ماركيز، الذي فاز فيه بالضربة القاضية.
وعلى مدار مسيرته سجل فاسكيز 44 انتصاراً مقابل خمس هزائم، من بينها 32 فوزاً بالضربة القاضية.

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