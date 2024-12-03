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الرياضة

كسور في اليد والضلوع والكتف لبطل أولمبياد باريس!

كسور في اليد والضلوع والكتف لبطل أولمبياد باريس!
3 ديسمبر 2024 21:48

 
بروكسل (أ ف ب)

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تعرض الدراج البلجيكي ريكمو إيفينبول، الفائز بذهبيتين أولمبيتين خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، لكسور عدة في يده وضلوعه وكتفه في بروكسل خلال حادث اصطدام بشاحنة بريد.
وكشف فريق كويك ستيب سودال عن حجم إصابات دراجه البالغ 24 عاماً في بيان، مشيراً إلى أنه نقل إلى مستشفى متخصص لإجراء عملية جراحية في كتفه.
وقال «بعد حادث وقع أثناء التدريب اليوم، نُقل ريمكو إيفينيبول إلى المستشفى، حيث كُشف عن إصابته بكسور في ضلعه وكتفه الأيمن ويده اليمنى».
وأفاد مدير الفريق باتريك لوفيفير بأن إيفينبول اتصل به بعد وقت قصير من سقوطه، موضحاً أن ساعية البريد فتحت باب الشاحنة أثناء مرور البلجيكي، فاصطدم الأخير به وسقط أرضاً.
ولدى إيفينبول تاريخ من الحوادث الدراماتيكية، حيث سقط في «واد» في إيطاليا عام 2020، ثم اصطدم بكلب بكامل سرعته خلال طواف إيطاليا عام 2023، وصولاً إلى بداية هذا الموسم، حين سقط عن منحدر خلال طواف الباسك.
لكن ليس كل شيء بهذه السلبية بالنسبة للبلجيكي، إذ حقق الصيف المنصرم ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال، عندما تُوج بذهبيتي سباق الطريق وسباق ضد الساعة في أولمبياد باريس.
ويملك البلجيكي سجلاً حافلاً يتضمن لقب بطل العالم ثلاث مرات (اثنان ضد الساعة، وواحد في سباق الطريق)، إضافة إلى تتويجه مرة بطواف إسبانيا (فويلتا) واثنتين في سباق لياج-باستون-لياج.

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