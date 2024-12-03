أنشيلوتي يتمنى لقاء بوتافوجو في نهائي كأس القارات



مدريد (رويترز)



كال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، المديح لبوتافوجو البرازيلي قائلاً إنه شاهد نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، والذي فاز به الفريق 3-1 على أتلتيكو مينيرو، رغم استكمال الفائز للمباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد جريجوري بعد 30 ثانية فقط من انطلاقتها.

وقال أنشيلوتي إنه سعيد برؤية نادٍ تاريخي مثل بوتافوجو، مسقط رأس أساطير مثل جارينشا وجايرزينيو وجيرسون وكارلوس ألبرتو توريس، يفوز بأول لقب قاري له، لينال مكاناً في كأس القارات.

وتم تجديد البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي (الفيفا)، ويتنافس فيها أبطال الاتحادات القارية الستة، لتظهر بشكل جديد.

وسيلعب حامل لقب ليبرتادوريس بوتافوجو مع باتشوكا بطل الكونكاكاف، من أجل الصعود لمواجهة الأهلي المصري الفائز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وينتظر ريال بطل أوروبا الطرف الآخر في المباراة النهائية التي ستقام في الدوحة يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: «شاهدت المباراة على الهواء مباشرة واستمتعت بها حقاً، كانت أجواء رائعة، وكنت منبهراً، كانت الدقيقة الأولى من المباراة رائعة، مع تلك الركلة الطائرة المذهلة (التي تسببت في طرد جريجوري ببطاقة مباشرة)، ثم كان التزام الفريق (بوتافوجو) ورد فعله استثنائيين، قدم الفريق مباراة رائعة بعشرة لاعبين، وأنا سعيد للغاية من أجل اللاعب آلان بفوزه بكأس ليبرتادوريس مع بوتافوجو، وهو فريق تاريخي في كرة القدم البرازيلية».

ولعب آلان، لاعب خط الوسط المدافع لبوتافوجو البالغ من العمر 33 عاماً، تحت قيادة أنشيلوتي في نابولي وإيفرتون.

وتابع أنشيلوتي «نجحوا أخيراً في الفوز بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى، لذا، نعم، كنت سعيداً للغاية، وأعرف أنه (بوتافوجو) سيخوض مباراتين (في كأس القارات) بهدف الوصول إلى النهائي، ولكن نعم، سيكون من الرائع مواجهته».

وبالإضافة إلى مكانه في كأس القارات، حصل بوتافوجو أيضاً على مكان في كأس العالم للأندية 2025 الموسعة التي تستضيفها الولايات المتحدة، والتي تأهل لها ريال مدريد بفوزه بكأس أوروبا للمرة الـ15 في وقت سابق من هذا العام معززاً رقمه القياسي.

وقال أنشيلوتي، في حديثه عن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، إنه سعيد لأن فريقه المبتلى بالإصابات تمكن من البقاء في إطار المنافسة، على الرغم من غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، بينما يستعد الفريق لزيارة أتليتيك بيلباو صاحب المركز الرابع الأربعاء.

وأكد أنشيلوتي أن لاعب الوسط أوريلين تشواميني تعافى تماماً من إصابة في الكاحل وسيكون متاحاً.

وأضاف المدرب الإيطالي «عودة أوريلين أمر مهم حقاً، نظراً لدوره، فهو متعدد المهارات دفاعياً، ويمكنه اللعب كقلب دفاع أو لاعب خط وسط مدافع، كما أن طوله مهم بالنسبة لنا أثناء الدفاع خلال الركلات الثابتة، وهو جانب مهم من اللعبة عانينا فيه منذ استبعاد إيدر ميليتاو (بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم)».

وفشل برشلونة متصدر الدوري الإسباني في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، ويملك 34 نقطة، بعد أن شهد تقليص الفارق بتسع نقاط إلى نقطة واحدة عن ريال صاحب المركز الثاني، الذي لديه مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.