شتوتجارت إلى ربع نهائي كأس ألمانيا



ميونيخ (أ ف ب)

عاد شتوتجارت إلى سكة الانتصارات، وبلغ الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه على ريجنسبرج من الدرجة الثانية بثلاثية نظيفة.

افتتح الفرنسي أنزو ميلو التسجيل (10)، وأضاف الياباني أنري تشييسو الثاني (19)، قبل أن يوقّع نيك فولتيمايدي على الثالث (61).

وهذا الفوز الأول لشتوتجارت وصيف الدوري في الموسم الماضي، بعد خسارته أمام النجم الأحمر الصربي 1-5 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، ثم تعادله مع فيردر بريمن 2-2 في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

ويأمل شتوتجارت الذي يحتل المركز التاسع في الدوري راهناً، بفارق أربع نقاط عن أقرب مركز مؤهل إلى دوري الأبطال، في مواصلة مشواره الناجح في الكأس وبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2013، حين حلّ وصيفاً لبايرن ميونيج.

وتأهل أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة، بفوز مفاجئ على فرايبورج سادس الدرجة الأولى 3-1.

وبعدما أهدر الكوسوفي فلورنت مسيلجا ركلة جزاء لفرايبورج (18)، ردّ كريستوفر لانرت بالهدف الأول لأرمينيا بيليفيلد (28) وأضاف يوليان كانيا الثاني من ركلة جزاء (36).

وقلّص النمساوي ميخايل جريجوريش الفارق (63)، لكن لويس أوبي أنهى الأمور بهدف ثالث (81).

وهذا الفوز الثاني لأرمينيا بيليفيلد الذي هبط من «البوندسليجا» قبل ثلاثة مواسم، على فرايبورج في آخر أربع مواجهات ضمن مختلف المسابقات (تعادلا في مباراتين).

وستُلعب مباريات ربع النهائي في فبراير 2025، على أن تقام المباراة النهائية في 24 مايو.