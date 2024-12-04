ميلان.. «ثمانية الكأس» بـ «سداسية»!



ميلانو (رويترز)



حقق ميلان فوزاً سهلاً على ساسولو المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم بنتيجة 6-1 في سان سيرو، ليبلغ دور الثمانية لكأس إيطاليا، إذ سجل سامويل تشوكويزي هدفين في الشوط الأول.

وكانت المباراة قد حسمت بالفعل في الدقيقة 23، بعد أن سجل تشوكويزي هدفين، إلى جانب أهداف من تيجاني ريندرز ورافائيل لياو، ليتقدم ميلان 4-صفر.

وتراجع مستوى ميلان مع بداية الشوط الثاني، لكن الفريق أضاف الهدف الخامس عن طريق ديفيد كالابريا، بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة.

وسجل سامويل مولاتيري هدف ساسولو الوحيد بعدها بثلاث دقائق، قبل أن يختتم تامي ابراهام أهداف ميلان في الدقيقة 61.

وافتتح تشوكويزي التسجيل في الدقيقة 12، عندما مرر ريندرز الكرة إلى زميله المنفرد بحارس المرمى، وبعد أن ارتطمت تسديدته الأولى بالقائم، وضع الكرة المرتدة في الشباك.

وبعد خمس دقائق أخرى، سدد ريندرز من خارج منطقة الجزاء في المرمى، وأضاف تشوكويزي هدفه الثاني في الدقيقة 21، بتسديدة رائعة بعيدة عن الحارس، بعد تمريرة من أبراهام، وبعد دقيقتين، مرر روبن لوفتس-تشيك كرة إلى لياو داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية منخفضة في الزاوية البعيدة.

وأجرى باولو فونسيكا، مدرب ميلان، ثمانية تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالفريق الذي فاز 3-صفر على إمبولي مطلع الأسبوع، وفي بداية الشوط الثاني، دفع بأربعة لاعبين من على مقاعد البدلاء.

وأطلق البديل كريستيان بوليسيك تمريرة عرضية ارتدت من القائم، وكان كالابريا سريعاً في متابعة الكرة المرتدة إلى داخل الشباك.

وسدد مولاتيري كرة خدعت حارس مرمى ميلان لورينتسو تورياني، الذي شارك في الشوط الثاني، لتمنح ساسولو شيئاً ما في المباراة، إلا أن أبراهام اختتم أهداف ميلان من ضربة جزاء هزت شباك الحارس جياكومو ساتالينو.

وبلغ بولونيا دور الثمانية بسهولة أيضاً بفوزه 4-صفر على مونزا، بأهداف توماسو بوبيجا وريكاردو أورسوليني وبنيامين دومينجيز وسانتياجو كاسترو وينتظر الفائز من مواجهة أتلانتا وتشيزينا.

ويواجه ميلان الفائز من مباراة دور الستة عشر بين روما وسامبدوريا.