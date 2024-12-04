ليفركوزن يطرد البايرن من كأس ألمانيا



ميونيخ (رويترز)



سجل باير ليفركوزن «حامل اللقب» هدفاً على عكس سير اللعب بواسطة ناثان تيلا في الشوط الثاني، ليفوز 1-صفر على مضيفه بايرن ميونيخ الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ويتقدم إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا لكرة القدم.

وكانت هذه أول هزيمة هذا الموسم في الدوري أو الكأس المحلية لبايرن متصدر الدوري الألماني الذي طُرد حارسه مانويل نوير ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 17، وهو الطرد الأول للحارس المخضرم «38 عاماً» على مدى مسيرته.

وتعني الهزيمة أن العملاق البافاري فشل الآن في تجاوز مرحلة دور الثمانية في كأس ألمانيا منذ فوزه آخر مرة بالمسابقة في 2020.

وفاز تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن بجميع مبارياته التسع في كأس ألمانيا بصفته مدرباً للفريق، بينما خاض فريقه الآن 5 مباريات ضد بايرن دون هزيمة.

وقال جوناثان تاه مدافع ليفركوزن: «لم تكن أفضل مبارياتنا أثناء الاستحواذ على الكرة، أو حتى مع اللعب ضد عشرة لاعبين لكننا طبقنا خطتنا، ولم يكن من السهل علينا التكيف مع وجود عدد إضافي من اللاعبين، لم نستغل هذا في الشوط الأول، كنا في حالة من التوتر الشديد، وكنا نريد تسجيل الأهداف بسرعة، ولم نلعب بشكل مثالي، لكننا كنا فعالين، وبعد ذلك سجل ناثان هدف الفوز».

وافتقد الفريقان أبرز مهاجميهما، إذ غاب عن ليفركوزن فيكتور بونيفيس، كما يغيب هداف الدوري الألماني هاري كين عن الملاعب لأسابيع، بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل البايرن مع بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي.

وفي بداية مثيرة، تنافس الفريقان على السيطرة حتى ارتكب نوير حارس بايرن خطأ ضد جيريمي فريمبونج خارج المنطقة ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة.

وقال نوير: «حاولت الوصول للكرة، ولكنني لم أتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب، كنت أتمنى أن يكون في موقف تسلل، لا أستطيع تغيير ذلك الآن، لقد كان خطأ، ويجب أن أتقبله».

واضطر أصحاب الأرض لتغيير الأمور مع دخول الحارس البديل دانييل بيريتز بدلاً من ليروي ساني، لكن رغم ذلك حصل البايرن على أخطر الفرص في الشوط الأول عن طريق كينجسلي كومان وكونراد لايمر وليون جوريتسكا، لكن ليفركوزن نجح في التسجيل على عكس سير اللعب في الدقيقة 69 عندما حوّل تيلا، الذي شارك بديلاً قبلها بثماني دقائق، برأسه تمريرة عرضية رائعة من أليكس جريمالدو في الشباك.

وواجه البايرن صعوبة في صناعة فرص حتى سدد مايكل أوليسي كرة قوية في الوقت بدل الضائع، ليحافظ ليفركوزن على تقدمه الضئيل، ويواصل الدفاع عن لقب كأس ألمانيا.