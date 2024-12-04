فان نيستلروي.. «البداية المثالية» مع ليستر



ليستر (رويترز)



استهل رود فان نيستلروي مشواره مع ليستر سيتي بطريقة مثالية، بعدما قاد المدرب فريقه الجديد إلى الفوز 3-1 على وستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم المخضرم جيمي فاردي، وبلال الخنوس «20 عاماً»، والبديل باستون داكا ثلاثية ليستر سيتي الذي استغل فرصه بطريقة مثالية، في حين أهدر وستهام العديد من الفرص الجيدة، قبل أن يسجل هدف تقليص الفارق عبر نيكلاس فولكروج في وقت متأخر.

وعين فان نيستلروي يوم الجمعة الماضي بعقد يمتد حتى منتصف عام 2027، ليتولى المسؤولية خلفاً للمدرب ستيف كوبر، بعد بداية سيئة للموسم، ورغم أنه لم يحظ بالكثير من الوقت مع فريقه الجديد، فإن وصوله منح ليستر سيتي بعض الحظ الجيد الذي كان في أمس الحاجة إليه.

وتقدم ليستر الذي فاز آخر مرة قبل ستة أسابيع، إلى المركز 15 في جدول الترتيب، بعدما كان يبتعد بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ويتقدم عليه وستهام بمركز واحد في الترتيب.

وكسر فاردي (37 عاماً) مصيدة التسلل ليسجل الهدف الأول، بعد 98 ثانية من صفارة البداية، رغم أن الأمر استغرق أكثر من دقيقتين، حتى أكدت تقنية الفيديو أن تحركه جاء في توقيت مثالي.

وسجل ليستر الهدف الثاني بعد ساعة من اللعب، عندما حول الخنوس تمريرة كيسي ماكاتير المتقنة إلى داخل الشباك، إثر تمريرة أمامية من فاكوندو بونانوتي نحو اليسار أخطأ دفاع وستهام في التعامل معها.

وظن بوبي دي كوردوفا-ريد أنه سجل الهدف الثالث في الدقيقة 81، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، لكن في الدقيقة 90 انطلق داكا على الجانب الأيسر، ووضع الكرة في الشباك بتسديدة قوية.

أما بقية المباراة فهيمن عليها وستهام الذي أهدر العديد من الفرص السهلة، قبل أن يسجل هدفاً متأخراً لتزيد النتيجة من الضغوط على مدربه المهدد بالإقالة يولن لوبتيجي.

وشاهد داني إنجز، الذي كان يخوض مباراته الأولى أساسياً هذا الموسم، تسديدته من ضربة رأس تصطدم بالقائم، بعدما اصطدمت الكرة في جيمس جاستن ظهير ليستر في الدقيقة 13.

وأبعد كونور كودي لاعب ليستر الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 69، ليمنع كريسينسيو سامرفيل من التسجيل.

وأخطأ مادس هيرمانسن حارس ليستر في الدقيقة 58، عندما خرج لإبعاد الكرة عن منطقة الخطورة، لكنه أخطأها لتستقر في الشباك، قبل أن ينقذه الحكم باحتساب ركلة حرة، بعد دفعة من توماس سوتشيك.

وأخيراً نجح وستهام في هز الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعد ضربة رأس من فولكروج العائد من الإصابة.