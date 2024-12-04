الهلال يستعيد صدارة «أبطال النخبة»



الرياض (أ ف ب)



استفاد الهلال السعودي على أكمل وجه من تعثر مواطنه الأهلي، واستعاد صدارة المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب، بفوزه على ضيفه الغرافة القطري 3-0، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعدما تنازل عن الصدارة في الجولة الماضية، بتعادله مع مضيفه السد القطري 1-1، عاد الهلال، الضامن لتأهله إلى ثمن النهائي، إلى الصدارة بفارق الأهداف عن الأهلي، بعدما استفاد من تعادل الأخير مع ضيفه استقلال الإيراني 2-2.

وفي المقابل، مني الغرافة بهزيمة ثانية توالياً، وثالثة في آخر أربع جولات، ورابعة بالمجمل من أصل ست، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع، بفارق نقطة عن المركز الثامن الأخير المؤهل إلى ثمن النهائي.

وتبقى للغرافة مباراتان ضد باختاكور الأوزبكي العاشر «3 نقاط»، والأهلي السعودي، فيما يخوض الهلال مباراتيه الأخيرتين ضد برسيبوليس الإيراني السادس «6 نقاط» والوصل الإماراتي الخامس «11 نقطة».

وحسمت حتى الآن أربع بطاقات لمصلحة الثلاثي السعودي الهلال والأهلي، والنصر، والسد القطري.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف البرازيلي ماركوس ليوناردو في الدقيقة 18 بتمريرة من ياسر الشهراني، انتظر الهلال حتى الدقائق الثماني الأخيرة، كي يحسم نهائياً الفوز الخامس والنقاط الثلاث بفضل البديلين الصربيين ألكسندر ميتروفيش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وجاء الهدف الخامس لميتروفيتش في المسابقة هذا الموسم بتسديدة من خارج المنطقة، بعد تمريرة من سالم الدوسري «82»، فيما جاء هدف ميلينكوفيتش-سافيتش من كرة رأسية، بعدما وصلته الكرة من البرازيلي مالكولم إثر ركلة ركنية «85».

ويتأهل إلى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا أصحاب المراكز الثمانية الأولى «من أصل 12 فريقاً» في المجموعة الموحدة، بحسب النظام الجديد.