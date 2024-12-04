الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يواجه «ثاني المُعذبين»!

ريال مدريد يواجه «ثاني المُعذبين»!
4 ديسمبر 2024 10:11

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
برشلونة يكشّر عن أنيابه بـ «خماسية كاسحة»
رسمياً.. «الفيفا» يعلن تصنيف وإجراءات قرعة كأس العالم للأندية 2025


يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، الليلة، في لقاء مبكر من «الجولة 19» ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو الاختبار الذي يمثل محطة تتطلب الحذر في ملعب سان ماميس الصعب في إقليم الباسك، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي الذي يعتبر ثاني أكثر مدرب عرف «الملكي» الخسارة أمامه من بين قائمة المدربين الموجودين هذا الموسم في «الليجا»، بإجمالي 9 مرات.
ونجح فالفيردي في الفوز على ريال مدريد مع 3 فرق مختلفة خلال مسيرته، وهي بلباو وإسبانيول وبرشلونة، ويعود فوزه الأول إلى أكثر من 20 عاماً، عندما قاد الفريق الباسكي إلى التفوق على جيل «الجالاكتيكوس» 4-2، في مدينة بلباو تحديداً خلال مارس 2004، فيما يعود آخر فوز له مع بلباو على ريال مدريد في مارس 2015، في ملعب سان ماميس أيضاً، خلال مواجهة ضد كارلو أنشيلوتي.
وجاءت أبرز نجاحات المدرب مع برشلونة، عندما عادل سلسلة من سبع مواجهات متتالية دون خسارة في لقاءات «الكلاسيكو» حقق خلالها أربع انتصارات بين عامي 2017 و2019، فيما جاء الفوز الوحيد الذي حققه مع إسبانيول 2-1 في عام 2007.
ورغم ذلك فإن سلسلة فالفيردي جاءت سلبية مؤخراً أمام ريال مدريد، عندما خسر أمامه 3 مرات، وتعادل مرة واحدة، في آخر أربع مواجهات، بقيادة أنشيلوتي على دكة المنافس، كما أن آخر زياراتين لـ «الميرنجي» إلى ملعب سان ماميس عرف خلالها الفوز وبنفس النتيجة 2-0.
يذكر أن أكثر مدرب حقق الفوز على ريال مدريد من بين مدربي هذا الموسم في «الليجا» هو دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في 12 مناسبة.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
بلباو
فالفيردي
آخر الأخبار
بمشاركة عالمية واسعة.. "مؤتمر صون أشجار القرم" ينطلق 10 ديسمبر في أبوظبي
علوم الدار
أبوظبي تستضيف "مؤتمر صون أشجار القرم" بمشاركة عالمية واسعة
اليوم 10:58
جهاز أبوظبي للمحاسبة يوظِّف الحلول التقنية المبتكرة لتحديث «منصة التدقيق الداخلي»
علوم الدار
جهاز أبوظبي للمحاسبة يوظِّف الحلول التقنية المبتكرة لتحديث «منصة التدقيق الداخلي»
اليوم 10:54
جو بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الأنجولي جواو لورينسو في القصر الرئاسي في لواندا
الأخبار العالمية
بايدن يقدم مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية
اليوم 10:47
كويكب يتحول لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا
التعليم والمعرفة
كويكب يتحول لكرة لهب في سماء ياقوتيا بروسيا
اليوم 10:38
إسبانيول ضحية «مغمور» في كأس إسبانيا!
الرياضة
إسبانيول ضحية «مغمور» في كأس إسبانيا!
اليوم 10:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©