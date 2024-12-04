ريال مدريد يواجه «ثاني المُعذبين»!



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو، الليلة، في لقاء مبكر من «الجولة 19» ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، وهو الاختبار الذي يمثل محطة تتطلب الحذر في ملعب سان ماميس الصعب في إقليم الباسك، بقيادة المدرب إرنستو فالفيردي الذي يعتبر ثاني أكثر مدرب عرف «الملكي» الخسارة أمامه من بين قائمة المدربين الموجودين هذا الموسم في «الليجا»، بإجمالي 9 مرات.

ونجح فالفيردي في الفوز على ريال مدريد مع 3 فرق مختلفة خلال مسيرته، وهي بلباو وإسبانيول وبرشلونة، ويعود فوزه الأول إلى أكثر من 20 عاماً، عندما قاد الفريق الباسكي إلى التفوق على جيل «الجالاكتيكوس» 4-2، في مدينة بلباو تحديداً خلال مارس 2004، فيما يعود آخر فوز له مع بلباو على ريال مدريد في مارس 2015، في ملعب سان ماميس أيضاً، خلال مواجهة ضد كارلو أنشيلوتي.

وجاءت أبرز نجاحات المدرب مع برشلونة، عندما عادل سلسلة من سبع مواجهات متتالية دون خسارة في لقاءات «الكلاسيكو» حقق خلالها أربع انتصارات بين عامي 2017 و2019، فيما جاء الفوز الوحيد الذي حققه مع إسبانيول 2-1 في عام 2007.

ورغم ذلك فإن سلسلة فالفيردي جاءت سلبية مؤخراً أمام ريال مدريد، عندما خسر أمامه 3 مرات، وتعادل مرة واحدة، في آخر أربع مواجهات، بقيادة أنشيلوتي على دكة المنافس، كما أن آخر زياراتين لـ «الميرنجي» إلى ملعب سان ماميس عرف خلالها الفوز وبنفس النتيجة 2-0.

يذكر أن أكثر مدرب حقق الفوز على ريال مدريد من بين مدربي هذا الموسم في «الليجا» هو دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في 12 مناسبة.