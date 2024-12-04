إسبانيول ضحية «مغمور» في كأس إسبانيا!



مدريد (د ب أ)



ودّع إسبانيول كأس ملك إسبانيا لكرة القدم من الدور الثاني، بخسارته أمام مضيفه المغمور بارباسترو صفر- 2.

وتأهل بلد الوليد إلى الدور الثالث، بفوزه على مضيفه ريال أفيلا 4-2، كما صعد إلتشي إلى الدور التالي بفوزه على مضيفه دجيكلانو ديبورتيفو 1-صفر، واكتسح سيلتا فيجو مضيفه سالامانكا 7-صفر، ليحجز مقعده في الدور التالي.

وحسم بارباسترو فوزه على إسبانيول بهدفي أليكس باريرا في الدقيقتين 55 من ضربة جزاء و81 .

واكتسح سيلتا فيجو مضيفه سالامانكا بسبعة أهداف، حيث سجل ويليوت سويدبرج الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف هوجو سوتيلو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 36، وأحرز بابلو دوران الهدف الثالث في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني أحرز تاديو اليندي الهدف الرابع في الدقيقة 65، ثم سجل كارلوس دومينجيز الهدف الخامس في الدقيقة 69، وتكفل فيرناندو جونزاليس بتسجيل الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 78 و89.