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الرياضة

«صدارة قياسية» للشارقة في «أبطال آسيا 2»

«صدارة قياسية» للشارقة في «أبطال آسيا 2»
4 ديسمبر 2024 11:30

 
علي معالي (أبوظبي) 

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للمرة الأولى في مشواره بالقارة الآسيوية، يجمع الشارقة «13 نقطة» جعلته يتربع على قمة المجموعة الثالثة، في «دوري أبطال آسيا 2»، صحيح أن الفريق سبق له أن احتل المركز الأول في «نسخة 2004»، إلا أنه حصد وقتها «10 نقاط»، محصلة 3 انتصارات، والتعادل في مباراة، وضمت معه الهلال السعودي والشرطة العراقي.
وفي النسخة الحالية والجديدة لدوري أبطال آسيا 2، قدم «الملك» أداءً مثالياً، خاصة في لقاء «الجولة السادسة» أمام الوحدات الأردني بملعبه، واستحق الفوز 3-1، وتعامل بذكاء مع المباراة المصيرية، لأن الخسارة كانت تعني الخروج من البطولة، وجاءت الأهداف الثلاثة في أوقات مهمة جعلت الشارقة يفرض سيطرته على مجريات المباراة، وانتزاع الصدارة عن جدارة. 
وهناك العديد من الأرقام الشخصية للاعبي الشارقة، ومنها أنه للمرة الأولى منذ 7 سنوات ينجح كايو لوكاس في الوصول إلى الرقم 3 في هز شباك المنافسين، وسبق أن سجل 3 أهداف مع العين عام 2017، بواقع هدفين في دور الـ 16، وهدف في الجولة الثانية، وبخلاف الأهداف الثلاثة، فإن رصيد كايو من التمريرات الحاسمة وصل هدفين.
ويتألق لوان بيريرا الذي أحرز 5 أهداف في 4 مباريات، منها هدفان في المباراة الأخيرة أمام الوحدات، وهدف في شباك استقلال دوشانبي الطاجيكي، وهدفان أمام سابهان الإيراني، وأصبح منافساً على صدارة هدافي البطولة، بجانب تمريرتين ذهبيتين، ومنح المدافع خالد الظنحاني زملاءه 3 تمريرات حاسمة.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
الوحدات الأردني
كايو لوكاس
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