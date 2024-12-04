النصر يعبر «مجموعات الخليج» بـ «التأهل الثالث»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



ضمن النصر تأهله إلى نصف نهائي «دوري أبطال الخليج للأندية»، قبل جولتين على ختام دور المجموعات، بعد فوزه أمام ضيفه دهوك العراقي 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، ضمن «الجولة الرابعة» للمجموعة الأولى، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها فوز ظفار العُماني أمام مضيفه أهلي صنعاء اليمني 2-1.

وسجل «الثنائي» عادل تعرابت في الدقيقة 20، وعلي مبخوت ف الدقيقة 28، لـ «الأزرق»، فيما أحرز باشانك سلام هدف الضيوف في الدقيقة 56، ليرفع النصر رصيده إلى 10 نقاط معززاً صدارته للمجموعة، مقابل 5 نقاط لدهوك، ويأتي ظفار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لأهلي صنعاء «الأخير».

وحجز «العميد»، مقعده في نصف النهائي قبل مباراتيه الأخيرتين أمام مضيفه ظفار في الجولة الخامسة 4 فبراير المقبل، وضيفه أهلي صنعاء في الجولة الأخيرة على استاد آل مكتوم 19 فبراير 2025.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية 25 أبريل 2025.

ومثل التأهل إلى الأدوار الاقصائية في البطولة الخليجية، الثالث على التوالي للنصر في آخر 3 مشاركات، بعدما حصد اللقب في «نسخة 2014» على حساب صحم العُماني 2-1 في النهائي، قبل الخروج من نصف النهائي في المشاركة الأخيرة عام 2015، أمام مواطنه الشباب المُتوج لاحقاً باللقب.

من جانبه، ذكر الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» أن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب، وقال: «بشكل عام لم نقدم المستوى الأفضل، ولكن في النهاية حققنا الأهم بالفوز، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ،ونجحنا في تسجيل هدفين، وأجرينا تعديلات كبيرة في الشوط الثاني للحفاظ على جاهزية جمع اللاعبين».

وحول مشاركة مواطنه ليروي فير في قلب الدفاع، قال شرودر: «ليروي شارك في نفس المركز للمباراة الثانية على التوالي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، وأبرزها البوسني سمير ميمسيفيتش، وأعتقد أنه أدى جيداً، وكان من بين الأفضل»، لافتاً إلى أن قراره الفني باستبدال مروان أزرقان بعد دقائق من دخوله بديلاً في الشوط الثاني، جاء بسبب رغبته في تغيير طريقة اللعب، بعدما قلص المنافس الفارق.

في المقابل، لم تمنع نتيجة الخسارة السويدي مسعود ميرال مدرب دهوك الحالي، والمدرب المساعد السابق للصربي ميلوش في الوصل، من التعبير عن سعادته بالعودة إلى ملاعب دبي، وقال: «سعيد بالعودة إلى دبي، بعد نجاحات الموسم الماضي مع الوصل والتتويج بثنائية الدوري والكأس الأغلى»، مشدداً على حظوظ فريقه الوافرة في التأهل إلى نصف النهائي مع بقاء جولتين على ختام الدور الأول، حيث يحتل دهوك «وصافة» ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.