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الرياضة

منتخب الإمارات بين الأعلى عالمياً في «الشباب»

منتخب الإمارات بين الأعلى عالمياً في «الشباب»
4 ديسمبر 2024 11:20


مراد المصري (أبوظبي)

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احتل منتخبنا مراكز متقدمة، ضمن قائمة المنتخبات على مستوى العالم، في الاعتماد على اللاعبين الشباب، وفق معدل أعمار التشكيلات التي قام بإشراكها خلال عام 2024، وذلك وفق إحصائية قام بها المرصد الكروي التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية.
وبالمجمل جاء «الأبيض» في المركز 30 على صعيد منتخبات العالم، بمعدل أعمار تشكيلة اللاعبين، بواقع 26.13 عام، فيما كان حضوره قوياً على صعيد نسبة اللاعبين للفئة العمرية بين 22 إلى 25 سنة، بعدما جاء في المركز الخامس عالمياً بنسبة بلغت 52% من اعتماده على اللاعبين في هذه الأعمار في التشكيلة الخاصة به، وذلك ما يعكس سياسة إعادة البناء التي ينتهجها «الأبيض».
وعلى صعيد معدل الأعمار للمنتخبات حول العالم، احتل منتخب بيرو صدارة الأعلى سناً، بمعدل بلغ 30.38 سنة، يليه إيران 29.75 سنة، وتشيلي 29.53 سنة، والكويت 29.34 سنة، والبحرين 29.34 سنة، وعُمان 29.10 سنة، وكوريا الجنوبية 29.05 سنة، وكولومبيا 29.02 سنة، والجبل الأسود 28.94 سنة، وسلوفاكيا 28.94 سنة.
ومن بين الأعلى بمعدل الأعمار عالمياً، منتخب الأرجنتين بطل العالم في المركز الثاني عشر بـ 28.89 سنة، ومنتخب مصر في المركز 15 بـ 28.60 سنة، وألمانيا في الثامن عشر 28.56 سنة، والأردن في المركز 21 بـ 28.26 سنة.
أما على صعيد الأصغر بمعدل الأعمار عالمياً، برز منتخب إندونيسيا الذي يقوم بعملية تطوير شاملة، بحلوله في المركز الخامس بمعدل 23.90 سنة، والمنتخب الأميركي في المركز الثالث عشر بـ 25.35 سنة.
واحتل المنتخب الإيطالي صدارة أكثر المنتخبات التي تعتمد على اللاعبين من الفئة العمرية بين 22 إلى 25 سنة، بنسبة 56.4%، فيما تصدرت الكويت نسبة الاعتماد على اللاعبين من الفئة العمرية فوق 30 سنة، بـ 54.8%.
وخلت تشكيلة 5 منتخبات من أي لاعب من فئة تحت 21 سنة، وهي عُمان، ومصر، والهند، ورومانيا وجورجيا، وجاءت النسبة ضعيفة لمنتخبات مثل الأردن 1.8%، وإيطاليا 2.2%، والأرجنتين 2.3%.

الإمارات
المنتخب الوطني
مصر
الأرجنتين
الكويت
عمان
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