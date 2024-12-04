«إثارة» تطلق تطبيق «Abu Dhabi GP»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إثارة جاهزية تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 «Abu Dhabi GP» الذي تم تصميمه لتقديم تجربة استثنائية وسلسلة للجماهير، خلال فعاليات سباق عطلة الأسبوع في أبوظبي، إذ يتيح التطبيق للمشجعين سهولة الوصول إلى تذاكرهم وإداراتها قبل انطلاق المنافسات، كما تساعد ميزاته الجديدة والمحسّنة الحاضرين كافة على الاطلاع على مختلف التجارب المذهلة المُقدّمة في النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الذي تُقام فعالياته من 5 وحتى 8 ديسمبر في حلبة مرسى ياس.

يتاح التطبيق الجديد كلياً للتحميل من متجري جوجل بلي وآب ستور، ويعد التطبيق ضرورياً للجماهير الحاضرة كافة، للوصول إلى جميع التجارب الترفيهية داخل الحلبة وخارجها عبر تذاكرهم الإلكترونية، كما يمكن للمشجعين إدارة أو نقل تذاكرهم مباشرة من خلال التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات بنك أبوظبي الأول لما بعد السباق.

كما يمكن للمشجعين والحضور شراء الترقيات والإضافات لتذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى حصرياً عبر التطبيق فقط، والتي تشمل حفلات ياسلام أفتر بارتي الرسمية التي تنطلق يوم الجمعة، مع استعراض أفترلايف العالمي للموسيقى الإلكترونية، وتستمر على مدار عطلة الأسبوع الأضخم خلال العام.

يوفر تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى منصة متكاملة وآمنة للوصول إلى تذاكر السباق الاطلاع على أحدث مستجدات نتائج ومواعيد السباقات على مسار حلبة مرسى ياس طوال الأيام الأربعة لعطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تفاصيل التجارب الترفيهية خارج الحلبة كافة، بما في ذلك حفلات ياسلام لما بعد السباق، كما يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول المريح إلى إحدى الحدائق الترفيهية والوجهات الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.

يتضمن التطبيق ميزة تحديد المسار التي ترشد الزوار حول حلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس بسهولة. كما يساعد المستخدمين على اكتشاف جميع المرافق المتوفرة في الحلبة، إذ تتيح لهم خريطته القابلة للتخصيص العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط، للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع استثنائية.