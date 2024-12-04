الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إثارة» تطلق تطبيق «Abu Dhabi GP»

«إثارة» تطلق تطبيق «Abu Dhabi GP»
4 ديسمبر 2024 11:42

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة إثارة جاهزية تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1 «Abu Dhabi GP» الذي تم تصميمه لتقديم تجربة استثنائية وسلسلة للجماهير، خلال فعاليات سباق عطلة الأسبوع في أبوظبي، إذ يتيح التطبيق للمشجعين سهولة الوصول إلى تذاكرهم وإداراتها قبل انطلاق المنافسات، كما تساعد ميزاته الجديدة والمحسّنة الحاضرين كافة على الاطلاع على مختلف التجارب المذهلة المُقدّمة في النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الذي تُقام فعالياته من 5 وحتى 8 ديسمبر في حلبة مرسى ياس.
يتاح التطبيق الجديد كلياً للتحميل من متجري جوجل بلي وآب ستور، ويعد التطبيق ضرورياً للجماهير الحاضرة كافة، للوصول إلى جميع التجارب الترفيهية داخل الحلبة وخارجها عبر تذاكرهم الإلكترونية، كما يمكن للمشجعين إدارة أو نقل تذاكرهم مباشرة من خلال التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية الترقية إلى الدائرة الذهبية لحفلات بنك أبوظبي الأول لما بعد السباق.
كما يمكن للمشجعين والحضور شراء الترقيات والإضافات لتذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى حصرياً عبر التطبيق فقط، والتي تشمل حفلات ياسلام أفتر بارتي الرسمية التي تنطلق يوم الجمعة، مع استعراض أفترلايف العالمي للموسيقى الإلكترونية، وتستمر على مدار عطلة الأسبوع الأضخم خلال العام.
يوفر تطبيق سباق جائزة أبوظبي الكبرى منصة متكاملة وآمنة للوصول إلى تذاكر السباق الاطلاع على أحدث مستجدات نتائج ومواعيد السباقات على مسار حلبة مرسى ياس طوال الأيام الأربعة لعطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى تفاصيل التجارب الترفيهية خارج الحلبة كافة، بما في ذلك حفلات ياسلام لما بعد السباق، كما يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول المريح إلى إحدى الحدائق الترفيهية والوجهات الثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي وقصر الوطن.
يتضمن التطبيق ميزة تحديد المسار التي ترشد الزوار حول حلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس بسهولة. كما يساعد المستخدمين على اكتشاف جميع المرافق المتوفرة في الحلبة، إذ تتيح لهم خريطته القابلة للتخصيص العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط، للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع استثنائية.

أخبار ذات صلة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
لم تنته بعد.. بطولة الصانعين في حلبة ياس
الفورمولا-1
سباق الفورمولا -1
حلبة ياس
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 14:10
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
الرياضة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
اليوم 14:08
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
علوم الدار
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
اليوم 14:05
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
الترفيه
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
اليوم 14:03
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
الرياضة
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©