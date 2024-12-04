لم تنته بعد.. بطولة الصانعين في حلبة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت حلبة مرسى ياس معدات وتجهيزات الفرق المشاركة في فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، وتصل الفرق إلى أبوظبي بعد أيام قليلة من مشاركتها في سباق جائزة قطر الكبرى الذي فاز به بطل العالم ماكس فيرستابين، محققاً الانتصار التاسع له هذا الموسم، و63 في مسيرته الرياضية.

وبالرغم من أن ماكس فيرستابين كان قد حسم لقب السائقين لمصلحته في جولة لاس فيجاس، بعد موسم لم يخل من التحديات خاصة في نصفه الثاني، إلا أن المنافسة لا تزال على أشدها في بطولة الصانعين، فيما تستعد حلبة مرسى ياس لكسر الرقم القياسي من عدد الجماهير الحاضرة في العام الماضي الذي بلغ 170 ألف شخص، على مدار عطلة أسبوع السباق.

وتشتعل المنافسة على لقب الصانعين بين فريقي مكلارين، وفيراري، إذ يتصدر مكلارين ترتيب البطولة بفارق 21 نقطة عن فريق الحصان الجامح، فيما يسعى فريق ريد بول إلى الحفاظ على تقدمه في المركز الثالث أمام فريق مرسيدس، فيما تحتدم المواجهة بين فرق الوسط، لتحقيق مواقع متقدمة في ترتيب البطولة، والاستفادة من الجائزة المالية الأعلى المخصصة لها.