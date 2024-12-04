خورفكان يجهز «بدلاء الإعارة» أمام شباب الأهلي



فيصل النقبي (خورفكان)



يضع عبد المجيد النمر، مدرب خورفكان، خطته لمواجهة شباب الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان.

ورغم الغيابات التي يعانيها الفريق، خاصة القادمين من شباب الأهلي بنظام الإعارة، وهم عبد الله النقبي، وسلطان الزعابي، ودومبيا، وعمر كيتا، إلا أن النمر استغل فترة التوقف في إعداد «النسور» للمباراة، من خلال تجهيز البيل المناسب لكل لاعب.

وقاد النمر خورفكان في لقاء رسمي أمام البطائح، وتفوق بثلاثية مقابل هدف في «الجولة الثامنة»، بعدما تولى المهمة بدلاً من الروماني دانييل إيسايلا.