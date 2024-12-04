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الرياضة

مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات كأس سلطان بن زايد لبولو

مؤتمر صحفي للإعلان عن ترتيبات كأس سلطان بن زايد لبولو
4 ديسمبر 2024 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين المقبل للإعلان عن ترتيبات «النسخة الخامسة» من كأس سلطان بن زايد للبولو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي، وبمستوى هانديكاب 6-8 جول، وسبق لفرق «غنتوت» و«انكورا» و«بن دري» الفوز بها.
وتكشف اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل استعدادات النادي لتنظيم البطولة والفرق المشاركة، والجهات الراعية والمساهمة، وفعاليات حفل الختام.
وأكد خالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، رئيس اللجنة المنظمة، أن استمرار تنظيم البطولة السنوية يتجدد بتوجيهات واهتمام سمو رئيس النادي، والذي يمثل قمة قيم الوفاء والتقدير لسيرة ومسيرة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قدّم الكثير لرياضة الإمارات بشكل عام وللفروسية والتراث بشكل خاص، لذلك يحرص النادي على تنظيمها سنوياً، تخليداً لذكراه العطرة، وعرفاناً بدوره ومساهمته في دعم رياضة وتراث الإمارات في مختلف المجالات.

الإمارات
أبوظبي
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
البولو
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