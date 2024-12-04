«عالمية دبي للمظلات» تحتفي بالوفود المشاركة



دبي (الاتحاد)



أقامت اللجنة المنظمة لبطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، حفل عشاء للوفود المشاركة، في نادي سكاي دايف دبي، وبحضور نيلتون جومز، رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية «السيزم»، والمجري توماس، رئيس لجنة المظلات، وعدد من مديري، وممثلي الدوائر والهيئات المحلية في دبي، وسط الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53.

ورفع يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا، اسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على رعايته الكريمة، ودعمه المستمر للبطولة التي أصبحت بفضل رؤية وتوجيهات سموه حدثاً عالمياً يجمع نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: «يسعدني أن أرحب بكم في حفل العشاء الرسمي الذي يجمعنا للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53 لدولتنا الغالية، والاحتفاء بنجاح البطولة المميزة، كما أتوجه بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة والفريق الفني والرعاة، والجهات الحكومية، والشركاء الاستراتيجيين الذين كان لهم دور محوري في تنظيم الحدث البارز».

ووجّه توماس رئيس لجنة المظلات في «السيزم» الشكر إلى اتحاد الرياضات الجوية، واللجنة المنظمة للبطولة على جهودها وتميزها الاحترافي في التنظيم.

وشهد الحفل تكريم الخبير الألماني هلموت شليش بمناسبة وداعه، بعدما قدم على مدى 20 عاماً جهوداً واضحة في المظلات، وقدمت فرقة ليالي الإمارات عروضاً فنية تراثية.