الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماثيو ريتشاردز يشارك في «أبوظبي سويم فور لايف»

ماثيو ريتشاردز يشارك في «أبوظبي سويم فور لايف»
4 ديسمبر 2024 12:29

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز


أكد أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، رئيس اللجنة الفنية، مشاركة السباح البريطاني العالمي ماثيو ريتشاردز في بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، التي تُقام من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وقال: «يُعد ماثيو ريتشاردز من أبرز السباحين العالميين في سباقات 100متر، و200 متر حرة، ومنذ انطلاق مسيرته عام 2020، حقق إنجازات باهرة، وهو لا يقدم أداءً استثنائياً فقط، بل يعد مصدر إلهام للسباحين الشباب في المنطقة، ومن خلال إنجازاته وخبراته، يضيف بُعداً جديداً للبطولة، ويعزز مكانتها الدولية».
وأضاف: «نرحب بماثيو ريتشاردز في البطولة، ونتطلع إلى رؤية أدائه الرائع، واستضافة البطولات العالمية يعكس مكانة أبوظبي الوجهة الرائدة على المستوى الدولي، وفخورون بمشاركة نخبة من أفضل السباحين مثل ماثيو ريتشاردز، والذي يُسهم شك في رفع مستوى المنافسة في البطولة».
وقال: «الحدث لا يُعد فرصة لتقديم أفضل العروض فحسب، بل لتعزيز الثقافة الرياضية، وتشجيع الجيل الجديد من السباحين على تحقيق طموحاتهم، وفي نادي أبوظبي للرياضات المائية ملتزمون بتوفير كل الدعم لإنجاح البطولة وضمان مشاركة ثرية».

الإمارات
أبوظبي
السباحة
آخر الأخبار
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
الرياضة
منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم
اليوم 14:10
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
الرياضة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
اليوم 14:08
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
علوم الدار
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
اليوم 14:05
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
الترفيه
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
اليوم 14:03
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
الرياضة
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©