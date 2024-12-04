ماثيو ريتشاردز يشارك في «أبوظبي سويم فور لايف»



علي معالي (أبوظبي)



أكد أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، رئيس اللجنة الفنية، مشاركة السباح البريطاني العالمي ماثيو ريتشاردز في بطولة أبوظبي سويم فور لايف الدولية، التي تُقام من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وقال: «يُعد ماثيو ريتشاردز من أبرز السباحين العالميين في سباقات 100متر، و200 متر حرة، ومنذ انطلاق مسيرته عام 2020، حقق إنجازات باهرة، وهو لا يقدم أداءً استثنائياً فقط، بل يعد مصدر إلهام للسباحين الشباب في المنطقة، ومن خلال إنجازاته وخبراته، يضيف بُعداً جديداً للبطولة، ويعزز مكانتها الدولية».

وأضاف: «نرحب بماثيو ريتشاردز في البطولة، ونتطلع إلى رؤية أدائه الرائع، واستضافة البطولات العالمية يعكس مكانة أبوظبي الوجهة الرائدة على المستوى الدولي، وفخورون بمشاركة نخبة من أفضل السباحين مثل ماثيو ريتشاردز، والذي يُسهم شك في رفع مستوى المنافسة في البطولة».

وقال: «الحدث لا يُعد فرصة لتقديم أفضل العروض فحسب، بل لتعزيز الثقافة الرياضية، وتشجيع الجيل الجديد من السباحين على تحقيق طموحاتهم، وفي نادي أبوظبي للرياضات المائية ملتزمون بتوفير كل الدعم لإنجاح البطولة وضمان مشاركة ثرية».