«طيران الإمارات» تمدد رعاية «أستراليا المفتوحة» 5 سنوات



دبي (الاتحاد)



أعلنت طيران الإمارات عن تمديد شراكتها طويلة الأمد مع اتحاد التنس الأسترالي لمدة 5 سنوات أخرى، لتظل الناقل الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس حتى عام 2029.

وتحتفل «طيران الإمارات» هذا العام بمرور 10 سنوات على رعاياتها لبطولة أستراليا المفتوحة، باعتبارها الناقل الرسمي للبطولة، بما يجسد التزامها المستمر تجاه أستراليا ودعمها للأحداث الرياضية المحلية.

وقال باري براون، نائب الرئيس لمنطقة أستراليا ونيوزيلندا في طيران الإمارات: «يجسد تمديد شراكتنا مع اتحاد أستراليا للتنس لمدة 5 سنوات إضافية، التزام طيران الإمارات طويل الأمد تجاه أستراليا، بما يتماشى مع ما يقرب من ثلاثة عقود من الخدمة منذ رحلتنا الافتتاحية إلى ملبورن».

وأضاف: «نفخر بالعمل مع اتحاد التنس الأسترالي وربط اللاعبين الرائعين بالجماهير على مستوى العالم وعلى أرض أستراليا، وتعد بطولة أستراليا المفتوحة بمثابة حجر الزاوية في التقويم الرياضي في أستراليا، ومتحمسون لتزويد الجماهير بتجارب فريدة للنسخة القادمة وفي السنوات المقبلة».

وقال كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة والرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للتنس: «سعداء بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع طيران الإمارات، والتي كانت حجر الزاوية في بطولة أستراليا المفتوحة واتحاد التنس الأسترالي لأكثر من عقد من الزمان، حيث يعزز تمديد هذا الالتزام الدور الحيوي الذي تلعبه طيران الإمارات في ربط لاعبينا وفعالياتنا ببقية العالم».