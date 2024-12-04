شرطة أبوظبي تُتوّج ببطولة وزارة الداخلية للياقة والتحدي

أبوظبي (الاتحاد)



توج العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي بلقب بطولة وزارة الداخلية للياقة والتحدي، التي أقيمت في رأس الخيمة على مدار أربعة أيام، وشهدت البطولة منافسات حماسية، بمشاركة 11 فريقاً من مختلف القيادات الشرطية بالدولة.

وانطلقت البطولة بمنافسات متنوعة شملت الجري عبر مسارات صحراوية تحتوي على موانع في يومها الأول، ومسابقة اللياقة والتحدي في اليوم الثاني، إضافة إلى ماراثون في اليوم الثالث، واختتمت المنافسات على كورنيش القواسم بمسابقات ختامية للياقة والتحدي وسط أجواء تنافسية باهرة.

حضر حفل التتويج كل من العميد الدكتور عمر محمد الخيال، مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعدد من كبار ضباط شرطة رأس الخيمة.

وشهدت البطولة مشاركة 124 رياضياً ورياضية، منهم 88 لاعباً في فئة الرجال الهواة، 12 لاعباً في فئة النخبة، و24 لاعبة في فئة السيدات الهواة.

وشاركت 11 جهة شرطية وأمنية، من بينها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شرطة دبي شرطة رأس الخيمة، شرطة عجمان، شرطة أم القيوين، وشرطة الفجيرة، وقوات الأمن، الدفاع المدني، والجنسية الإقامة وشؤون الأجانب.

وبحسب النتائج النهائية، فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول في فئة الرجال الهواة، وكان المركز الثاني من نصيب القيادة العامة لشرطة دبي، وحصلت القيادة العامة للدفاع المدني على المركز الثالث، كما حصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي على المركز الأول في فئة الرجال النخبة، وحازت القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وفي فئة السيدات - الهواة، حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على المركز الأول، وحازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثاني، وحصلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على المركز الثالث.

وأشاد العقيد سلطان محمد السويدي، مدير مركز التربية الرياضية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالمستوى العالي للمشاركين وكفاءتهم في مختلف المسابقات، مؤكداً أهمية الحفاظ على اللياقة البدنية جزءاً أساسياً من الجاهزية البدنية، لما لها من دور في تعزيز أمن المجتمع.

وأوضح أن البطولة شهدت تنافساً رياضياً كبيراً بين المشاركين، وأظهرت التميز الرياضي لمنتسبي الشرطة والأمن ولياقتهم البدنية العالية، وجسدت روح التعاون بين مختلف الجهات الشرطية والأمنية في الإمارات.

ووجّه الشكر لاتحاد الشرطة الرياضي، وشرطة رأس الخيمة على التنظيم المتميز، وهنا جميع الفائزين، متمنياً لهم التوفيق في البطولات المقبلة.