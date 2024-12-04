«عروض باهرة» في «الاستعراض الحر» بـ «تل مرعب»

الظفرة (الاتحاد)



اختُتمت فعاليات الاستعراض الحر، ضمن مهرجان عيد الاتحاد في تل مرعب، حيث شهدت المنافسات مشاركة واسعة من عشاق رياضات السيارات والمغامرات الصحراوية.

نظم نادي ليوا الرياضي المهرجان في منطقة الظفرة، وتحديداً في تل مرعب، من 2 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

وشهدت حلبة الاستعراض في ليوا تنافساً حماسياً بين المشاركين في ثلاث فئات مختلفة على مدار يومين، حيث قدّم المتسابقون عروضاً باهرة أظهرت مهاراتهم العالية في التحكم بالسيارات والاستعراض الحر.

وتُوِّج الفائزون في ختام هذه الفئة، وسط حضور جماهيري كبير من محبي هذه الرياضات، الذين استمتعوا بالعروض المثيرة والأجواء الاحتفالية التي عكست روح الاتحاد والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وفي «فئة N»، حقق المركز الأول أحمد عبدالله البلوشي، وتبعه خليفة خميس الكويتي، ومحمد راشد الظاهري.

أما في «فئة S»، ففاز بالمركز الأول محمد أحمد الدهماني، وتبعه محمد جمعة الذيب، وسعود عدنان الحمادي.

وفي «فئة T»، توّج دياب ناصر الربيعي بالمركز الأول، وتبعه خليفة خميس الكويتي، وحميد راشد آل علي.

كرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وتستمر هذه الفعاليات في جذب المزيد من المشاركين والجماهير، ما يسهم في تعزيز الرياضات التراثية والحديثة في الإمارات.

من جهة أخرى، تستمر منافسات الاستعراض الرملي ضمن المهرجان، حيث يشارك أكثر من 130 متسابقاً من الإمارات والسعودية، ما يعكس الشعبية الكبيرة لهذه الرياضة في المنطقة.