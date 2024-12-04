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الرياضة

إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً

إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
4 ديسمبر 2024 14:00

 
طوكيو (أ ف ب)

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أعلن جونيتشي إناموتو، أول ياباني يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اعتزاله عن 45 عاماً.
انضم إناموتو إلى أرسنال عام 2001 بالإعارة من جامبا أوساكا، لكنه انتظر عاماً ثانياً للعب مباراته الأولى في «البريميرليج» عند انتقاله إلى فولهام بالإعارة أيضاً الذي دافع عن ألوانه لموسمين.
وانتقل إناموتو لاحقاً إلى وست بروميتش ألبيون بصفقة نهائية لمدة موسمين، خاض خلالها 28 مباراة في الدوري، و14 مباراة أخرى مع كارديف سيتي الذي انتقل إليه بالإعارة.
وأصبح اللاعب بطلاً وطنياً، حين سجل مرتين في مونديال 2002 الذي استضافته بلاده إلى جانب كوريا الجنوبية، وكان صاحب هدف الفوز الأول في تاريخ اليابان في نهائيات كأس العالم، وجاء أمام روسيا.
من بعد مشواره في إنجلترا، تنقّل بين تركيا (جالطة سراي)، ألمانيا (أينتراخت فرانكفورت) وفرنسا (رين) قبل العودة إلى بلاده عام 2010.
ولعب إناموتو السنوات الأخيرة من مسيرته مع نانكاتسو في دوري الدرجة الخامسة.
قال اللاعب الذي خاض 82 مباراة بقميص منتخب بلاده، وشارك في 3 نسخ من المونديال، للصحفيين: «بالطبع الجو مختلف تماماً بين أرسنال ونانكاتسو، لكن لديك كرة واحدة وكرة القدم كرياضة لا تتغير».
ولم يرتدِ الياباني قميص أرسنال في المباريات الرسمية سوى ببعض المباريات ضمن الكأس، حيث أثيرت شكوك حول إمكانية تأقلمه مع الأجواء في الدوري الإنجليزي.
لكن أداءه الرائع في مونديال 2002 منحه فرصة جديدة مع فولهام، بعدما قاد اليابان إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.
علّق إناموتو: «تلك المباريات كانت نقطة انطلاقي ليُعرف اسمي حول العالم».
وأضاف، «كنت لا أزال في صفوف أرسنال، لكن تلك الأهداف كان لها تأثير هائل».

اليابان
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
فولهام
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