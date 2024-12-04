«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»



زانتفورت (أ ب)



أعلن مسؤولو سباقات سيارات «الفورمولا-1»، أن سباق جائزة هولندا الكبرى، الذي يقام في موطن بطل العالم ماكس فيرستبان، سيكون في أجندة السباقات لمدة عامين فقط، وأن «نسخة 2026» ستكون الأخيرة.

وذكر مسؤولو «الفورمولا-1» أنهم قاموا بتمديد العقد لعام واحد، ليقام السباق في 2026، ولكن قرر المروج المحلي عدم الاستمرار بعد تلك النسخة.

وقال روبرت فان أوفرديك، مدير سباق جائزة هولندا الكبرى، إن هذا السباق سيكون «نهاية حقبة تاريخية».

ويشتهر المضمار الساحلي في زانتفورت بجماهيره المتحمسة التي ترتدي اللون البرتقالي وتشجع ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وفاز فيرستابن بأول ثلاث نسخ من السباق، بعد عودته إلى أجندة سباقات «الفورمولا-1» في 2021 للمرة الأولى منذ عام 1985، أما في هذا العام، فقد فاز لاندو نوريس بالسباق.

وقال فان أوفرديك في بيان مشترك مع «الفورمولا-1» : «نحن شركة مملوكة ومدارة بشكل خاص، ويجب علينا موازنة الفرص التي يوفرها الاستمرار في استضافة الحدث مع المخاطر والمسؤوليات الأخرى، لقد قررنا أن نغادر ونحن في قمتنا مع إقامة نسختين أخيرتين من جائزة هولندا الكبرى في 2025 و2026».

وذكر مسؤولو «الفورمولا-1» أن سباق جائزة هولندا الكبرى 2026 سيشهد إقامة سباق السرعة.