الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»

«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
4 ديسمبر 2024 14:08

 
زانتفورت (أ ب)

أخبار ذات صلة
لم تنته بعد.. بطولة الصانعين في حلبة ياس
«إثارة» تطلق تطبيق «Abu Dhabi GP»


أعلن مسؤولو سباقات سيارات «الفورمولا-1»، أن سباق جائزة هولندا الكبرى، الذي يقام في موطن بطل العالم ماكس فيرستبان، سيكون في أجندة السباقات لمدة عامين فقط، وأن «نسخة 2026» ستكون الأخيرة.
وذكر مسؤولو «الفورمولا-1» أنهم قاموا بتمديد العقد لعام واحد، ليقام السباق في 2026، ولكن قرر المروج المحلي عدم الاستمرار بعد تلك النسخة.
وقال روبرت فان أوفرديك، مدير سباق جائزة هولندا الكبرى، إن هذا السباق سيكون «نهاية حقبة تاريخية».
ويشتهر المضمار الساحلي في زانتفورت بجماهيره المتحمسة التي ترتدي اللون البرتقالي وتشجع ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.
وفاز فيرستابن بأول ثلاث نسخ من السباق، بعد عودته إلى أجندة سباقات «الفورمولا-1» في 2021 للمرة الأولى منذ عام 1985، أما في هذا العام، فقد فاز لاندو نوريس بالسباق.
وقال فان أوفرديك في بيان مشترك مع «الفورمولا-1» : «نحن شركة مملوكة ومدارة بشكل خاص، ويجب علينا موازنة الفرص التي يوفرها الاستمرار في استضافة الحدث مع المخاطر والمسؤوليات الأخرى، لقد قررنا أن نغادر ونحن في قمتنا مع إقامة نسختين أخيرتين من جائزة هولندا الكبرى في 2025 و2026».
وذكر مسؤولو «الفورمولا-1» أن سباق جائزة هولندا الكبرى 2026 سيشهد إقامة سباق السرعة.

الفورمولا
بطولة العالم للفورمولا-1
هولندا
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية وتعزيز الابتكار
اليوم 16:58
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
الرياضة
الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»
اليوم 16:53
الفائزون في مسابقة البحث العلمي
«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقة البحث العلمي 2024
اليوم 16:37
الحناء تمثل طقساً اجتماعياً عريقاً في المجتمعات العربية
التعليم والمعرفة
اليونسكو تدرج "الحناء" بقائمة التراث الثقافي غير المادي
اليوم 16:30
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
علوم الدار
"التنسيق العربية" تتعهد بـ 10 مليارات دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي
اليوم 16:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©