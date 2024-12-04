منتخب الأثقال يغادر إلى البحرين للمشاركة في بطولة العالم



أبوظبي (الاتحاد)



يغادر منتخب رفع الأثقال إلى البحرين، اليوم، للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها المنامة، من 6 إلى 15 ديسمبر الحالي.

وتضم قائمة المنتخب لاعبي نادي أبوظبي عز الدين الغفير «109 كجم»، ومؤيد النجار «فوق 109 كجم»، ومي المدني «64 كجم».

ويترأس البعثة شيخة الكعبي من اتحاد اللعبة، وتضم عبد الرحمن محمد، وماهر قربي مدربي المنتخب ونادي أبوظبي، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي، وعمر شداد سكرتير النادي.

وأكد ماهر قربي أن التحضيرات مكتملة لتقديم مستوى مشرف في البطولة التي تمثل الظهور الأول للنجار والغفير، وتعد الحدث الأكبر في اللعبة بعد الأولمبياد، مبيناً أن هدفهم تتويج المشاركة بإنجاز جديد يواكب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53.

وقال القربي: «الاستعدادات للبطولة بدأت من 3 أشهر بمعسكر داخلي، تخللته تدريبات صباحية ومسائية، قبل أن ينتظم لاعبا نادي أبوظبي في معسكر خارجي مشترك في ضيافة نظيره الكازاخستاني استمر 24 يوماً، وأعتقد أن اللاعبين جاهزان تماماً من جميع النواحي، ونشكر إدارة النادي، وعلى رأسها عبدالله عيسى الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، على توفير الدعم المعنوي والمادي، ليكون الغفير والنجار في قمة الجاهزية، لترك بصمة باسم المنتخب في الاستحقاق العالمي الكبير.

يذكر أن النجار والغفير سبق لهما إهداء المنتخب أول 6 ذهبيات عربية في نسخة القاهرة 2023، وعانق الأخير أول ميدالية آسيوية في تاريخ الإمارات، عندما حصد «برونزية» في البطولة القارية بأوزبكستان في فبراير الماضي.