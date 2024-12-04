لغز اختفاء لاعب ريال مدريد السابق



مراد المصري (أبوظبي)

أعلنت تقارير صحفية إسبانية، أن راؤول دي توماس مهاجم رايو فاليكانو، اختفى تماماً ولا يتمكن أحد من التواصل معه، في حالة بدأت تثير القلق حول وضع لاعب ريال مدريد السابق، المهاجم الذي صعد في أكاديمية ريال مدريد، وصولاً للفريق الأول، قبل التنقل بين أكثر من فريق، لم يقدم مستويات رياضية جيدة مع رايو فاليكانو هذا الموسم، مما جعله خارج حسابات الجهاز الفني، إلا أن اختفاءه التام أثار قلق زملائه الذين لا يعرفون مكان وجود، وأصبحوا غير قادرين على التواصل معه مع إغلاق هواتفه، وعدم القدرة على إيصال الرسائل له عبر تطبيق «الواتس أب».

وينتظر النادي اتضاح الصورة خلال الساعات المقبلة، قبل التوجه نحو السلطات الأمنية، على أمل ظهوره مرة أخرى.