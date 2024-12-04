الإسعاف الوطني يؤكد جاهزيته لـ«الجائزة الكبرى للفورمولا 1»

أكّد الإسعاف الوطني التابع للحرس الوطني جاهزيته الكاملة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1®️ لعام 2024، الذي سيُقام في حلبة مرسى ياس من 5 إلى 8 ديسمبر، مواصلًا دوره في تعزيز تدابير السلامة والصحة العامة للسباق في جميع العمليات في حلبة مرسى ياس على مدار العام وخلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

يضم الفريق الطبي المتخصص للإسعاف الوطني 50 من الأطباء والمسعفين، وفنيي الطوارئ، وفرق مراكز العمليات والاتصال، والصيادلة، وغيرهم من موظفي الدعم، الذين سيقدمون التغطية الإسعافية المتكاملة لأعضاء فرق الفورمولا 1 في مختلف مرافق الحلبة بما في ذلك المركز الطبي. بالإضافة جانب ذلك، تشمل التغطية أسطولًا من 15 مركبة طوارئ وطائرة هليكوبتر طبية توفرها قيادة الحرس الوطني عبر المركز الوطني للبحث والإنقاذ، لتوفير الإسعاف الجوي عند الحاجة طوال أيام السباق.



ويالتعاون الوثيق مع منظمة الإمارات لرياضة السيارات، يتم تعزيز الإسعاف الوطني بكوادر إضافية متخصصة بما يضمن انسيابية العمليات ويسهم في تحقيق تغطية شاملة لجميع الجوانب الطبية والتعامل بكفاءة مع تعقيدات إدارة الاستجابة الطبية الطارئة في الأحداث البارزة مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1®️ في أبوظبي.

و قال المهندس محمد سالم حبوش، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني: "مع مرور أكثر من عشر سنوات من التعاون المثمر مع حلبة مرسى ياس ومنظمة الإمارات لرياضة السيارات، يواصل الإسعاف الوطني دوره الحيوي في تقديم الخدمات الطبية لحلبة مرسى ياس. وتسهم الخبرات الواسعة في إدارة الخدمات الطبية الطارئة للفعاليات الكبرى في توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة لجميع المشاركين وهو ما نلتزم به في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1®️ أبوظبي 2024" .

وأضاف: “مع استعدادنا لدعم النسخة المرتقبة من هذا الحدث الهام، يجدد الإسعاف الوطني التزامه بتقديم أعلى مستويات الدعم بما يضمن صحة وسلامة المشاركين، والمساهمة في استضافة نسخة ناجحة ومتميزة على كافة الأصعدة لهذا الحدث العالمي.”

بالإضافة إلى توفير التغطية الطبية الطارئة لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 2024، يقدم الإسعاف الوطني الخدمات الطبية الطارئة في حلبة مرسى ياس على مدار العام، حيث توفر كوادره الدعم للمجموعة المتنوعة من الفعاليات بما فيها سباق الخليج 12 ساعة وتحدي ياس سوبر ستريت، وسلسلة ياس للسباقات، ورياضة السيارات، وأنشطة الصحة واللياقة البدنية الدورية والفعاليات الترفيهية.



