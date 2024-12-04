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الرياضة

منتخبنا يحصد ذهبية آسيا والباسيفيك لبولينج الصم

منتخبنا يحصد ذهبية آسيا والباسيفيك لبولينج الصم
4 ديسمبر 2024 18:34

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أحرز منتخب الصم ذهبية الفرق، ضمن بطولة آسيا والباسيفيك للبولينج، المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وجاءت تايوان وصيفاً، وماليزيا ثالثاً.
وتشارك في البطولة 30 دولة، يمثلها أكثر من 3000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 20 مسابقة.
وقدم منتخبنا أداءً متميزاً جعله يتفوق على أبرز المنافسين في الفرق، ونجح في الفوز بـ 6 أشواط، ليؤكد بذلك جدارته لانتزاع المركز الأول.
وقال عبدالله أهلي، رئيس الوفد ورئيس لجنة رياضة الصم، إن الإنجاز يعكس مدى التزام رياضيينا وإصرارهم على رفع راية الإمارات في المحافل الدولية، مشيداً بما حققه اللاعبون، والذي يأتي ترجمة للدعم الكبير الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم.
وأشار أهلي إلى أن الميدالية الذهبية تمثل دفعة قوية لتعزيز مكانة الإمارات الرائدة في تلك الرياضة، مؤكداً أهمية الاستثمار في تطوير المواهب من أصحاب الهمم، وتأهيلهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقال المدرب شاكر علي، إن إصرار وعزيمة لاعبينا وراء الإنجاز الذي يواكب الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53.

الإمارات
البولينج
ماليزيا
كوالالمبور
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