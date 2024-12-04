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الرياضة

بوستيكوجلو: توتنهام يتطور في جميع الجوانب

بوستيكوجلو: توتنهام يتطور في جميع الجوانب
4 ديسمبر 2024 19:11

 
لندن (أ ف ب)

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قال الأسترالي أنج بوستيكوجلو مدرب توتنهام، سابع الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه «يتطور في جميع النواحي»، على الرغم من تأرجح نتائج نادي شمال لندن هذا الموسم.
ويحلّ توتنهام ضيفاً على بورنموث ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة «الخميس»، وهو في المركز السابع في «البريميرليج» برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات و5 هزائم وتعادلين، متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن برايتون صاحب المركز الرابع.
وكان توتنهام قد تغلب على مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية برباعية في المرحلة الثانية عشرة، بعد هزيمته على أرضه أمام إيبسويتش «المتعثر» 1-2، ليعود ويسقط في فخ التعادل مرتين أمام روما الإيطالي 2-2 في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» وفولهام 1-1 في المرحلة الماضية.
دافع بوستيكوجلو بحماس عن أسلوبه الهجومي في الأسبوع الماضي، قائلاً إنه «غير مهتم» بالبراجماتية، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل في اللحظات الأخيرة في التعادل أمام روما.
وقال المدرب الأسترالي عشية مواجهة بورنموث، إن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح «نحن نتطور في جميع جوانب لعبنا، لقد سجلنا الكثير من الأهداف، ولكن حتى على المستوى الدفاعي، أصبحنا أكثر ثباتاً مما كنا عليه في العام الماضي».
وتابع «حقيقة أننا نعاني من غيابات كثيرة هي مجرد شيء يجب علينا أن نعمل على حلّه، لقد مررنا بسيناريو مشابه في العام الماضي، ومن العدل أن نقول إننا نجحنا في التغلب عليه ونحن نفعل ذلك في الوقت الحالي».
ورغم رسالته المتفائلة، أقرّ بوستيكوجلو بوجود هامش للتطور «من الواضح أننا خضنا مباراتين لم نعكس خلالهما صورة كرة القدم الخاصة بنا، وخاصة في المباراتين ضد بالاس (خسر 0-1 في المرحلة التاسعة) وإيبسويتش، حيث تراجعنا كثيراً عن المستوى الذي كنا نريده».
وختم قائلاً: «ربما يكون هذا مرة أخرى مجالاً حاولنا التعامل معه، ولكن بغض النظر عن ذلك فقد أحرزنا تقدماً في جميع المجالات».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
مانشستر سيتي
بورنموث
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