مباريات مثيرة في «الحبتور لتنس السيدات»

دبي (الاتحاد)



تتواصل الإثارة في بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، والتي شهدت تأهل الفرنسية أماندين هيث إلى ربع نهائي، بعدما تغلبت على البريطانية أمارني بانكس 6-4 و6-3، واستغرقت المباراة ساعة و29 دقيقة.

وفازت اليابانية كيوكا أوكامورا على التركية برفو سانجيز «المصنفة الثامنة» 6-4، و6-صفر في ساعة و50 دقيقة.

وبلغت منافسات الزوجي «قمة الإثارة»، وأسفرت عن خسارة الروسية أيكاترينا والبيلاروسية إلينا أمام الكرواتية تارا ورث والروسية تاتانيا بروزوفا 3-6 وصفر-6 في 57 دقيقة.

وأشادت شيتال أيارا مندوبة الاتحاد الدولي للتنس، بما تقدمه اللجنة المنظمة من خدمات وتسهيلات، مشيرة إلى أن جميع اللاعبات يشعرن بالسعادة منذ وصولهن إلى مطار دبي.

وقالت إنها المرة الثانية التي أعمل فيها مع بطولة «تحدي الحبتور»، وسبق لي المشاركة في النسخة 25، ودبي لا تحتاج إلى الحديث عنها، لأن شهرتها فاقت الحدود والتصورات، ويكفي أن جميع اللاعبات يفضلن المشاركة في بطولاتها.

وأضافت أن مستوى البطولة مرتفع، والمنافسات مثيرة وتستحق المتابعة من عشاق ومحبي التنس، والحضور الجماهيري يُلهب حماس اللاعبات.