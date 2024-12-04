«جائزة أبوظبي».. موعد مع «الحضور القياسي»



عمرو عبيد (القاهرة)



مع ارتفاع متصاعد مستمر في أعداد الحضور الجماهيري لسباقات بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» هذا الموسم، يبدو أن الرقم الإجمالي يمكن أن يتجاوز الحصاد القياسي الذي حصده في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 6.15 مليون متفرج، حسب التقارير الرسمية والإعلامية المعلنة آنذاك، وكان الموقع الرسمي للسباقات قد أعلن عام 2022 أن إجمالي الحضور بلغ وقتها 5.7 مليون متفرج، مقارنة بعدد الحضور في بطولة 2019، التي سبقت «جائحة كورونا»، وبلغ وقتها 4.1 مليون متفرج، ما يعكس التزايد المستمر في أعداد الحضور، خاصة مع زيادة عدد الجولات أيضاً، ويسير سباق جائزة أبوظبي الكبرى على النسق المتصاعد نفسه، حيث من المتوقع أن تحتضن حلبة مرسى ياس عدداً قياسياً من الحضور هذا الموسم أيضاً.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الموقع الرسمي لسباقات «الفورمولا-1» في السنوات الأخيرة، وكذلك كثير من التقارير الإعلامية العالمية، خاصة المنتمية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى مثل فوربس، أن السباق الإماراتي شهد قفزات واضحة في أعداد الحضور الجماهيري، خلال السنوات الأخيرة، حيث سجّل حضوراً بلغ 153 ألف مُتفرج في 3 أيام «عطلة نهاية الأسبوع» بموسم 2021، ثم ارتفعت الأرقام إلى 160 ألفاً في نسخة 2022، قبل أن يصل الحضور في سباق العام الماضي، 2023، إلى 170 ألف متفرج، وبعد نفاد تذاكر سباق العام الحالي وسط الاستعداد لإقامة فعاليات ومفاجآت جديدة تنتظر عشاق «الفورمولا-1»، ينتظر أن يتجاوز الحضور رقم العام السابق بكل تأكيد.

وبالعودة إلى فترة «ما قبل كورونا»، وحسب بعض الإحصاءات المتوافرة عبر وسائل الإعلام العالمية، والأرقام الرسمية المُعلنة من مسؤولي «الفورمولا-1» وحلبة مرسى ياس، فإن بطولة العالم عام 2017 شهدت ارتفاعاً إجمالياً في عدد الحضور بجميع الجولات، بلغ نسبة 8%، وأشار تقرير الجهات الرسمية لبطولة العالم أن سباق أبوظبي في ذلك العام سجّل حضوراً بلغ 195 ألف متفرج في 3 أيام، متساوياً مع حصاد الموسم السابق له، 2016، بنفس عدد أرقام الحضور، وكانت نسخ السباق الإماراتي بداية من عام 2014، قد شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، أكده النفاد الدائم لتذاكر يوم السباق، الذي سجّل حضور 60 ألف متفرج في آخر أيام سباق 2014، وهو نفس ما سارت عليه الأمور في نسخة 2015، بينما بلغ الرقم النهائي 65 ألفاً في عام 2019.