بطل الدراجات يخضع لجراحة بعد صدام «شاحنة البريد»!



برلين (د ب أ)



خضع البلجيكي رمكو أفينبول، البطل الأولمبي في الدراجات، لجراحة ناجحة، بعدما تعرض لحادث خطير في بلجيكا، وأعرب عن أمله بأن يعود أقوى عن ذي قبل.

ولم تتضح بعد ظروف الحادث الذي وقع في أوتينجن بالقرب من بروكسل، حيث أفادت وكالة الأنباء «بيلجا» أنه اصطدم بباب مفتوح لشاحنة بريد.

وذكر فريق سودال-كويك ستب، الفريق الذي يلعب له أفينبول، إنه تعرض لكسر في ضلعه، وكتفه الأيمن ويده، بالإضافة إلى كدمات في الرئتين وخلع في الترقوة.

وقال أفينبول على منشور في إنستجرام: «بعد حادث مخيف في المران، خضعت لجراحة وكل شيء سار بخير».

وقال إنه بالنظر لطبيعة الإصابات: «ستكون هناك رحلة طويلة للتعافي، ولكنني في كامل تركيزي للتعافي، وأنا عازم على العودة أقوى، خطوة بخطوة».

وذكر الفريق أن أفينبول سيخضع لفترة تثبيت لمدة أسبوعين، «بعدها يمكن وضع خطة لعودته إلى التدريب».