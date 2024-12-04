بافلوفيتش يخفف أحزان بايرن ميونيخ



ميونيخ (د ب أ)



لم يكن بمقدور ألكسندر بافلوفيتش أن يساعد فريقه بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في تفادي الخروج المبكر من كأس ألمانيا، ولكن خبر أنه سيعود من إصابته، بكسر في الترقوة، في وقت أسرع مما كان متوقعاً كان جيداً للفريق الذي يواجه بعض الأسابيع المزدحمة الأخيرة لهذا العام.

وشارك بافلوفيتش في الدقيقة 73 من المباراة التي خسرها البايرن صفر-1 أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب.

وتواجد اللاعب في قائمة الفريق للمرة الأولى في مباراة الدور الثالث بكأس ألمانيا، التي أقيمت الثلاثاء، منذ تعرضه للإصابة، التي احتاجت لتدخل جراحي، في أكتوبر، في المباراة أمام شتوتجارت.

وأشار فينسنت كومباني، المدير الفني للبايرن، مطلع هذا الأسبوع، إلى أن بافلوفيتش قد يعود للعب مجدداً يوم السبت المقبل أمام هايدنهايم، ولكن اللاعب بالفعل خاض بعض الدقائق. ولاقت عودة اللاعب الألماني الدولي الشاب ترحيباً كبيراً في النادي، مع خوض الفريق لأربع مباريات قبل فترة العطلة الشتوية التي تصل لثلاثة أسابيع.

وقال بافلوفيتش بعد المباراة: «مر الأمر بشكل سريع، ليس لديّ المزيد من المشاكل، ولا يوجد لديّ خوف».

وعن المباراة التي شهدت حصول مانويل نوير، حارس بايرن، على بطاقة حمراء في الشوط الأول، قال: «كان هناك الكثير من المتعة عندما شاركت، ولكنها كانت ليلة حزينة، حيث كنا نريد التأهل للدور التالي».

وتحدث ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية عن «أداء رائع من فريق العلاج الطبيعي في القسم الطبي، وبالطبع عن عظمة أليكس، التي سمحت له بالعودة إلى الملعب».

وشارك بافلوفيتش بدلاً من ليون جوريتسكا، الذي لعب في المباريات الماضية بدلاً منه وبدلاً من المصاب جواو بالينيا.

ويواجه جورتيسكا احتمالية تهميشه بالفريق بمجرد اكتمال جاهزية بالينيا للمشاركة في المباريات.