سالم بن سلطان القاسمي: رئاسة «آسيوي المبارزة» شهادة نجاح للإمارات

علي معالي (أبوظبي)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي، أن إعادة انتخابه لرئاسة الاتحاد القاري لدورة انتخابية جديدة بالتزكية، شهادة نجاح على ما تم من عمل ومنجزات، خلال الدورة المنتهية، وأنه في السنوات الأربع المقبلة سيكون هناك الكثير من التحديات لنؤكد قدرتنا على قيادة سفينة المبارزة بشكل رائع نحو التطور.

في البداية، قال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، في تصريحاته الخاصة لـ «الاتحاد»: «فوزي بالمنصب لولاية ثانية يأتي نتاجاً لعمل دؤوب، أساسه الدعم الذي تولينا إياه قيادتنا الرشيدة، وقدرة أبناء الإمارات على قيادة المؤسسات الرياضية الدولية، معززاً بالمكانة المرموقة للإمارات لدى دول العالم، وأتوجه بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما المستمر للمبارزة، ما جعلنا نحقق الكثير من التطور، والوصول إلى العالمية».

وأضاف: «لدينا خطط مستقبلية على المستوى المحلي لنشر وتطوير رياضة المبارزة في الدولة، وتنفيذها يحتاج إلى تمويل استثنائي، ونحن كاتحاد نعمل دائماً على زيادة مصادر الدخل لتمويل كل المشاريع الخاصة بتوسيع قاعدة الممارسين، وانتشار اللعبة، ونعوّل كثيراً في الفترة المقبلة على مجلس إدارة الاتحاد، والتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة الرياضية لتنفيذ هذه الأهداف».

وقال: «نطمح إلى استقطاب رعاة من القطاع الخاص لرعاية جزء من أنشطتنا المتنوعة والمنتشرة في أرجاء الدولة، بعد الزيادة الكبيرة في عدد الممارسين للمبارزة».

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي: «خلال الفترة الأولى من رئاسة الاتحاد الآسيوي 2022 - 2024، كانت هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت، أبرزها دعم وتطوير المدربين واللاعبين على مستوى القارة، من خلال تأهيل أكثر من 72 مدرباً، و123 حكماً للحصول على الشارة الدولية، ودعم 17 اتحاداً آسيوياً بالأدوات الخاصة بالمبارزة، كمنحة مقدمة من الاتحاد الآسيوي، إضافة إلى استضافة القارة أكثر من 34 بطولة من بطولات الاتحاد الدولي للمبارزة، بما فيها كأس العالم».

وأضاف: «كان الاهتمام كبيراً بالفئات المختلفة للعبة، من خلال تنظيم 10 بطولات تابعة للقارة الآسيوية، والتحول الرقمي للاتحاد الآسيوي في التصنيف والتسجيل البطولات، مثل الاتحاد الدولي للمبارزة، فضلاً عن اتفاقية التعاون الثلاثية (أفريقيا، البان أميركان، آسيا) لتطوير اللعبة، كما تم استضافة مؤتمر تطوير المبارزة الدولي».

وقال: «حصول آسيا على المركز الأول في الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 6 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية، يؤكد النقلة النوعية في اهتمام الاتحاد القاري بكيفية تطوير اللعبة، من خلال الاتحادات المنضوية تحت لوائه».

وأشار الشيخ سالم بن سلطان القاسمي إلى أنه في السنوات الأخيرة، حقق فريق المبارزة الإماراتي، خاصة فرق الشباب والناشئين، أداءً مميزاً في الساحة الدولية، وأن المبارزة جزء أصيل من الرياضة الإماراتية، كان اتحاد اللعبة سبّاقاً دائماً في التخطيط المبكر والعمل العلمي الممنهج، ولدينا خطط مستقبلية أخرى لنشر وتطوير اللعبة.