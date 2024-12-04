مسؤول يهدد اللاعبات بمسدس في النمسا!

فيينا (د ب أ)



أعلن جيرهارد أولز رئيس نادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي لكرة القدم للسيدات عن استقالة المسؤول المشتبه في تهديده للاعبات الفريق بمسدس.

وقال أولز في بيان على موقع النادي على شبكة الإنترنت، إن المسؤول ينفي الاتهامات الموجهة إليه، لكنه استقال بناءً على رغبة الطرفين.

وأضاف «نشعر بحزن بالغ بسبب ما تردد بأن مسؤولاً سابقاً في نادينا متهم باستخدام العنف النفسي ضد بعض اللاعبات».

وقال «إدارة النادي تنأى بنفسها تماماً عن هذه الاتهامات التي ظهرت للنور مؤخراً، ونؤكد أنه لا مكان للعنف النفسي أو الجسدي في الرياضة ولا في مجتمعنا».

وذكرت تقارير إخبارية أن المسؤول السابق دخل غرفة تبديل ملابس الفريق بمسدس قبل المباراة، للتأكيد على رغبته في الفوز، مما أدى لاحقاً إلى عودة بعض اللاعبات الأجانب إلى بلدانهم.

كما أشار فيرنر برونولد المدير الإداري للفريق عبر وكالة الأنباء النمساوية إلى انتهاء عقود 5 لاعبات.

وقال أولز، إن ناديه سيعمل بشكل جاد مع جهات التحقيق والشرطة، وقالت متحدثة باسم الشرطة في منطقة فورارلبرج، إنه لم يتم بعد استجواب الأشخاص المتورطين.

ونقلت وكالة الأنباء النمساوية «أيه بي أيه» عن الاتحاد النمساوي لكرة القدم قوله، إنه سيعاقب أي مخالفة.