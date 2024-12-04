فيرستابن.. «الامتياز 63»

أبوظبي (وام)

ينتظر الهولندي فيرستابن «27 عاماً»، سائق ريد بول والمتوج بلقب بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» للمرة الرابعة على التوالي، أن ينهي موسماً مميزاً، الأحد المقبل، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وذلك خلال خوضه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، والتي تقام في نسختها الـ 16، بعدما حسم لقب البطولة الشهر الماضي، عندما حل خامساً بسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، وجاء منافسه الرئيسي على اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز السادس.

وقبل أيام حل فيرستابن في صدارة جائزة قطر الكبرى لـ «الفورمولا-1» على حلبة لوسيل، لتكون حلبة ياس هي المحطة الختامية لموسم مميز للنجم الهولندي، وبتتويجه للمرة الرابعة استطاع فيرستابن أن يعادل إنجاز السائق الألماني سيباستيان فيتيل - سائق ريد بول، وكذلك الفرنسي آلان بروست السائق السابق للفريق نفسه أيضاً، وذلك في تحقيق لقب بطولة العالم لأربع مرات توالياً، وبإنجازه الرابع توالياً استطاع الهولندي فيرستابن أن يصل إلى الفوز الـ 63 في مسيرته الاحترافية.