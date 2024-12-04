الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرستابن.. «الامتياز 63»

ماكس فيرستابن
5 ديسمبر 2024 01:15

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«سوبر خميس».. لهدير السيارات وجه آخر في ياس
حدث في «الفورمولا 1».. سباق أقل من الوزن الطبيعي!

ينتظر الهولندي فيرستابن «27 عاماً»، سائق ريد بول والمتوج بلقب بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» للمرة الرابعة على التوالي، أن ينهي موسماً مميزاً، الأحد المقبل، على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وذلك خلال خوضه سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1»، والتي تقام في نسختها الـ 16، بعدما حسم لقب البطولة الشهر الماضي، عندما حل خامساً بسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، وجاء منافسه الرئيسي على اللقب البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز السادس.
وقبل أيام حل فيرستابن في صدارة جائزة قطر الكبرى لـ «الفورمولا-1» على حلبة لوسيل، لتكون حلبة ياس هي المحطة الختامية لموسم مميز للنجم الهولندي، وبتتويجه للمرة الرابعة استطاع فيرستابن أن يعادل إنجاز السائق الألماني سيباستيان فيتيل - سائق ريد بول، وكذلك الفرنسي آلان بروست السائق السابق للفريق نفسه أيضاً، وذلك في تحقيق لقب بطولة العالم لأربع مرات توالياً، وبإنجازه الرابع توالياً استطاع الهولندي فيرستابن أن يصل إلى الفوز الـ 63 في مسيرته الاحترافية.

ماكس فرستابن
ريد بول
الفورمولا 1
بطولة العالم للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
سباقات الفورمولا-1
حلبة مرسى ياس
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©