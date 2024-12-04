حدث في «الفورمولا 1».. سباق أقل من الوزن الطبيعي!

القاهرة (الاتحاد)

حفلت 23 جولة من بطولة العالم لسباقات «الفورمولاـ 1» بالكثير من الأحداث، بعضها كان مُثيراً في سباقات «صعبة ودرامية»، وأخرى شهدت انتصارات «مُريحة وسهلة»، ولعل سباق جائزة بلجيكا الكُبرى في الجولة الـ 14 كان الأكثر غرابة وصعوبة هذا الموسم، بعدما تخلى البريطاني جورج راسل عن فوزه لمصلحة مواطنه لويس هاميلتون، حيث فاز راسل فعلياً بالسباق، لكن تم استبعاده لاحقاً، بسبب أن سيارته كانت أقل من الوزن الطبيعي، ليجد «الملك لويس» نفسه مُتوّجاً في بلجيكا، وبفارق ضئيل جداً، هو الأقل في الموسم بأكمله، عن وصيفه أوسكار بياستري، بأجزاء من الثانية بلغت 0.647، ليفوز هاميلتون بالسباق الأصعب «رقمياً» هذا الموسم.

«بطل العالم» ماكس فيرستابن، كان على موعد هو الآخر مع الفوز بثاني أشرس سباقات الموسم، في الجولة السابعة بإيطاليا، حيث قبض على المقدمة بصعوبة في حلبة إنزو دينو فيراري، بفارق 0.725 جزءاً من الثانية عن ملاحقه العنيد، لاندو نوريس، وعبّر «ماكس» عن ذلك بعد تجاوزه خط النهاية مُباشرة، بقوله، إنه فوز صعب جداً.

وجاء تحدي «الكبيرين»، فيرستابن وهاميلتون، قوياً أيضاً في سباق جائزة بريطانيا الكُبرى، حيث تفوّق لويس على ماكس بفارق 1.465 ثانية، ليكون الثالث في ترتيب تلك القائمة «الصعبة»، بجانب 4 سباقات أخرى شهدت فوز أحد السائقين بفارق لم يتجاوز ثانيتين إلا بلحظات، بداية من السباق النمساوي الذي حسمه راسل على حساب بياستري بفارق 1.906 ثانية، مقابل 2.1 ثانية لمصلحة بياستري نفسه على حساب نوريس في المجر، كما خسر نوريس سباق إسبانيا أمام فيرستابن بفارق 2.22 ثانية، وكان كارلوس ساينز قد تفوق على تشارليز لوكليرك في أستراليا بفارق 2.36 ثانية.

وعلى صعيد السباقات «المُريحة» كما وصفتها بعض وسائل الإعلام العالمية آنذاك، فإن لاندو نوريس حصد لقب جائزة هولندا الكُبرى، ليقهر «بطل العالم» فيرستابن في «عقر داره»، بالفارق الزمني الأكبر في كل سباقات الموسم الحالي، حيث فاز البريطاني بفارق 22.896 ثانية كاملة، في حين كان «ماكس» صاحب ثاني أسهل فوز هذا العام، حيث حصد جائزة البحرين الكُبرى بفارق 22.457 ثانية عن المكسيكي سيرجيو بيريز، والطريف أن نوريس كررها مرة أخرى على حساب فيرستابن في سنغافورة، حيث تغلّب عليه بفارق 20.945 ثانية وقتها، بينما عاد «بطل العالم» إلى طريق الانتصارات في سباق ساو باولو بفوز سهل، بعد غياب استمر طوال 10 جولات، حيث تفوّق على الفرنسي إستيبان أوكون بفارق 19.477 ثانية.