«سوبر خميس».. لهدير السيارات وجه آخر في ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

عندما تشير عقارب الساعة إلى العاشرة صباحاً، سيكون عشاق سباقات السيارات على موعد جديد للمتعة، عندما تفتح حلبة مرسى ياس أبوابها لتعلن انطلاق فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، التي تستمر حتى الأحد المقبل.

ويدشن «سوبر خميس» برنامج الفعاليات للحدث العالمي الكبير، حيث سيكون متاحاً لحاملي التذاكر دخول منطقة الصيانة والتعرف على مرأب الصيانة لكل فريق من الفرق المشاركة، فضلاً عن رؤية تجهيزات السائقين والفرق عن قرب ومن قلب الحدث، كما ستكون الفرصة متاحة للجماهير للحصول على التوقيعات التذكارية من سائقي «الفورمولا- 1».

وبعيداً عن مرأب الصيانة والزيارة الميدانية، فإن الجمهور على موعد جديد مع المتعة من خلال افتتاح واحة الجماهير الرئيسية التي تقع خلف المدرج الرئيسي للحلبة، وتضم العديد من الفعاليات الحماسية، سواء تلك التي تختص بسباقات «الفورمولا- 1» أو أجنحة الشركات الراعية، أبرزها طيران الاتحاد الذي يتيح العديد من التجارب الرائعة للزوار.

ولم تتوقف متعة الحدث عند حد الزيارة الميدانية، ولكن في المساء هناك الحفلات الموسيقية التي تقام على هامش الحدث، وتبدأ اليوم بمشاركة نجوم الغناء العالميين.

وتعد جولة أبوظبي دائماً واحدة من أمتع جولات بطولات العالم لـ«الفورمولا - 1» لاسيما وأنها تجمع دوماً بين الإثارة على المضمار والمتعة في الحلبة وخارجها من خلال الفعاليات المصاحبة التي تعد الأبرز بين حلبات العالم أجمع.

وتنطلق غداً منافسات التجارب الحرة التي تعد أول التجارب الخاصة بالسباق، كما تقام على الهامش فعاليات بطولة «الفورمولا- 4»، وكذلك مجموعة من البطولات الأخرى التي يشارك فيها سائقو المستقبل لـ«الفورمولا- 1».