شباب الأهلي يحسم صدارة «أبطال آسيا 2» بـ «ثلاثية» أمام ناساف



مراد المصري (أبوظبي)

حسم شباب الأهلي صدارة المجموعة الرابعة، بدوري أبطال آسيا 2، عقب الفوز على ناساف الأوزبكي 3-2، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى «13 نقطة» في المركز الأول، ويرافقه إلى دور الـ 16، الحسين إربد الأردني الذي احتل المركز الثاني، وله 10 نقاط، بعد تعادله مع الكويت الكويتي 2-2.

سجل لشباب الأهلي ماتياس ليما في الدقيقة 22، وسردار أزمون «هدفين» في الدقيقتين 32 و34، ولناساف أكمل مازجوفوي في الدقيقة 30، وزوران في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة لن يتواجه ممثلا الكرة الإماراتية في دور الـ 16، بعدما تصدر شباب الأهلي والشارقة قمتي مجموعتيهما، في انتظار القرعة 12 ديسمبر الجاري.

وعلى صعيد مجريات اللقاء، جاءت الانطلاقة باستحواذ من «الفرسان»، إلا أن المحاولة الأخطر جاءت من زوران مهاجم ناساف الذي سدد الكرة من داخل المنطقة، ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 12.

ونجح شباب الأهلي من هجمة منظمة سريعة في افتتاح التسجيل، بعدما واجه ماتياس ليما الحارس وسدد الكرة بثبات داخل الشباك في الدقيقة 22، وأدرك ناساف التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة من أكمل مازجوفوي في الدقيقة 30.

إلا أن «الفرسان» ضرب بقوة بواسطة هدافه سردار أزمون الذي سجل مرتين في أقل من دقيقتين بتسديدة غالطت الحارس في الدقيقة 32، وأخرى من كرة عرضية سددها بقوة داخل الشباك في الدقيقة 34.

قلص ناساف الفارق بتسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة، أكملها زوران الذي استقبل كرة عرضية أمام المرمى في الدقيقة 45.

وخلال الشوط الثاني، بدأ باولو سوزا مدرب شباب الأهلي بإجراء التبديلات، وأشرك بوجدان وجونزاليس ولوكا بدلاً من وليد عباس وسعيد عزت ومحمد جمعة، ثم دفع بمؤنس دبور بدلاً من يوري سيزار، وكارتابيا بدلاً من ماتياس ليما، وجاءت مجريات الشوط هادئة نسبياً، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء معلناً عن فوز شباب الأهلي.