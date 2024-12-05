مبابي الأكثر إهداراً لضربات جزاء في «الليجا»!



بلباو (رويترز)



أهدر كيليان مبابي ضربة جزاء للمرة الثانية، خلال أسبوع، ليخسر ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 2-1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، وهي الهزيمة الرابعة في آخر 7 مباريات في جميع المسابقات لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتفوق بلباو، الذي لم يخسر منذ شهرين، في الجانب الهجومي طوال الشوط الأول، بينما بدا ريال مدريد عاجزاً عن إيجاد الحلول وبلا أنياب في الهجوم، ولم يقدم أي تسديدة على المرمى خلال الشوط.

وتقدم بلباو بهدف سجله أليكس بيرنجير الذي أطلق تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 53، لكن مبابي حصل على فرصة رائعة لإدراك التعادل من ضربة جزاء تحصل عليها المدافع أنطونيو روديجر بعد 15 دقيقة.

لكن المهاجم الفرنسي، الذي أهدر ضربة جزاء في خسارة فريقه أمام مضيفه ليفربول في دوري أبطال أوروبا، أطلق تسديدة ضعيفة أخرى تصدى لها الحارس جولين أييريزابالا.

ورغم استمرار غياب فينيسيوس جونيور ولاعبين بارزين آخرين أمثال داني كاربخال وإيدر ميليتاو وإدواردو كامافينجا بسبب الإصابات، نجح ريال مدريد أخيراً في إدراك التعادل في الدقيقة 78، عندما تابع جود بيلينجهام كرة مرتدة، لكن خطأ فادحاً من فيدريكو بالبيردي منح بيلباو الفوز، بعدما مرر بالخطأ إلى جوركا جوروزيتا الذي سدد في الزاوية الضيقة للحارس تيبو كورتوا، ليسجل هدف الانتصار بعدها بدقيقة واحدة.

وأهدر ريال مدريد فرصة تقليل الفارق مع برشلونة متصدر الدوري وله 37 نقطة، ويتأخر فريق أنشيلوتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة، ويملك بيلباو 29 نقطة في المركز الرابع.

وغاب مبابي مجدداً عن المستوى المأمول، وأهدر اثنتين من إجمالي 5 ضربات جزاء له مع ريال مدريد في كل المسابقات، ليصبح الأكثر إهداراً لركلات الجزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ووصل مبابي إلى ريال مدريد بتوقعات هائلة، وآمال في أن يعزز تشكيلة الفريق الرائعة التي فازت بلقبي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه بدا متردداً، وغير متناغم مع بقية عناصر الفريق.

وسجل مبابي 10 أهداف في 21 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات، منها 7 أهداف فقط من اللعب المفتوح.

وفي مباراة بلباو، لم يكن له أي دور بارز، حتى أطلق تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في وقت متأخر من الشوط الثاني، لكن الحارس أييريزابالا تصدى للكرة، وارتدت إلى بيلينجهام الذي تابعها بتسديدة في الشباك.

وأهدر رودريجو فرصة ذهبية لمنح ريال التقدم في الهجمة التالية، وارتكب بالبيردي الخطأ الذي منح البديل جوروزيتا الفرصة التي سجل منها هدف الفوز لبلباو، لتثار المزيد من التساؤلات حول أداء ريال مدريد، ويظل مبابي تحت دائرة الضوء.