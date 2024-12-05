أرسنال يقصف «اليونايتد» بـ «السلاح السحري»!



لندن (رويترز)



سجل يورن تيمبر ووليام ساليبا هدفين، إثر ركلتين ركنيتين قادا بهما أرسنال للفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد باستاد الإمارات، ليقلص أرسنال الفارق الذي يفصله عن ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويقطع بداية اليونايتد الخالية من الهزائم تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم.

وهدد أرسنال منافسه، من خلال الكرات الثابتة، لكنه لم يقدم الكثير غير ذلك في الشوط الأول، وأخفق توماس بارتي في التوجيه المناسب لكرة من ركنية خطيرة من ديكلان رايس، ربما كان بإمكان جابرييل المصاب ترجمتها إلى هدف.

وتصدى أندريه أونانا حارس «اليونايتد» لكرتين خطيرتين من ركنيتين، وكانت الركلة الثانية بمثابة فرصة لجابرييل مارتينيلي لكنه سدد كرة عالية.

واكتفى «اليونايتد» بتهدئة إيقاع اللعب والاستحواذ على الكرة، وكاد أن يسجل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق ديوجو دالوت، لكن اللاعب سدد كرة مرت بجوار القائم.

وأصبح أرسنال أكثر حدة في الشوط الثاني، وافتتح التسجيل إثر ركنية أخرى نفذها رايس في الدقيقة 54، إذ وجه تيمبر الكرة في الشباك بضربة رأس من زاوية ضيقة.

وكاد اليونايتد أن يتعادل إثر كرة ثابتة أيضاً، لكن ديفيد رايا حارس أرسنال تألق في التصدي لضربة رأس من ماتياس دي ليخت.

وبعدها تلقى بارتي كرة من بوكايو ساكا، وهيأها إلى ساليبا الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 73، وسجل أرسنال بذلك 22 هدفاً إثر ركلات ركنية منذ بداية الموسم الماضي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط خلف ليفربول المتصدر.

أما اليونايتد، الذي تلقى أول هزيمة له تحت قيادة أموريم، فقد تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز 11.

وكانت الهزيمة في المباراة هي الأولى لأموريم في مباراة في الدوري منذ هزيمة فريقه السابق سبورتنج أمام فيتوريا جيمارايش في الدوري البرتغالي في ديسمبر 2023.