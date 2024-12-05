تشيلسي يعاقب ساوثهامبتون في «جذب الشعر»!



ساوثهامبتون (رويترز)



قلص تشيلسي الفارق مع ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه المثير 5-1 على مضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب، بعدما تعرض جاك ستيفنز لاعب صاحب الأرض للطرد قبل نهاية الشوط الأول، بسبب جذب مارك كوكوريا من شعره.

وتقدم تشيلسي إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 28 نقطة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر، ومتقدماً بفارق الأهداف عن أرسنال ونقطتين عن مانشستر سيتي. ويمتلك ساوثهامبتون 5 نقاط في قاع الترتيب.

وتقدم تشيلسي بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق أكسل ديساسي بضربة رأس، لكن جو أريبو أدرك التعادل لساوثهامبتون بعد أربع دقائق، قبل أن يسمح خطأ من حارس المرمى لكريستوفر نكونكو بالتسجيل مرة أخرى، ليضع الفريق الزائر في المقدمة بعدها بست دقائق.

ووسع نوني مادويكي الفارق لتشيلسي قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول، ورغم البطاقة الحمراء التي حصل عليها ستيفنز، اضطر الفريق الزائر إلى الانتظار حتى الدقيقة 76 ليضيف كول بالمر الهدف الرابع، ثم اختتم جيدون سانشو أهداف الفريق اللندني قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتقدم تشيلسي عندما كان ديساسي الأسبق في اللحاق بالكرة من حارس ساوثهامبتون، إثر ركلة ركنية عند القائم القريب، ليودع ديساسي الكرة برأسه في الشباك.

وسارع أصحاب الأرض إلى إدراك التعادل، حيث أعاد كايل ووكر-بيترز الكرة من على الخط الجانبي، وكان أريبو حاضراً ليسكنها الشباك.

ولم يأت العمل الشاق الذي قام به ساوثهامبتون بمردوده المطلوب ليدفع الفريق، وبعدها بست دقائق، ثمن إصراره على اللعب بتراخي على الصعيد الدفاعي مرة أخرى هذا الموسم.

وكان الحارس جو لوملي خارج منطقته، عندما لعب تمريرة سيئة باتجاه خط الوسط، ليسيطر عليها مادويكي لاعب تشيلسي ويمررها إلى زميله نكونكو ليسجل في المرمى الخالي.

وسيطر تشيلسي على الايقاع بعدها، ومرر جواو فيليكس الكرة إلى مادويكي على الطرف عند حافة منطقة الجزاء، ليتوغل الأخير داخل المنطقة، ويطلق تسديدة قوية في الشباك.

وتفاقمت معاناة ساوثهامبتون بسبب لحظة جنون ستيفنز عندما قام بشد شعر كوكوريا أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ليتم طرد المدافع قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني من حيث توقف، وصنع الفرصة تلو الأخرى، وأرسل فيليكس غير المراقب ضربة رأس بعيداً عن المرمى وسدد توسين أدارابيويو من مسافة قريبة في القائم.

وأحرز تشيلسي أخيراً الهدف الرابع، عندما سدد نكونكو تحت الضغط، وبدا أن كرته ستتجاوز خط المرمى، لكن بالمر لم يسمح بإهدار الفرصة وسدد في الشباك، فيما رددت جماهير تشيلسي اسم مدربهم إنزو ماريسكا أثناء الاحتفال بالفوز.

وقال ماريسكا للصحفيين: «النتائج بالتأكيد ساعدتنا كثيراً على تهدئة الضجيج المحيط بالنادي، إنه شعور جيد أن نرى المشجعين سعداء».

وكان مشجعو صاحب الأرض يتجهون بالفعل للخروج، عندما حصل سانشو على تمريرة من مالو جوستو، وسدد في مرمى لوملي، ليحسم فوز تشيلسي الثالث على التوالي في الدوري الممتاز.

واستقبلت بقية جماهير ساوثهامبتون، التي كانت لا تزال في المدرجات، صفارة النهاية بصيحات الاستهجان.

وقال راسل مارتن مدرب ساوثامبتون: «أتفهم رغبة الناس في فوز فريقهم، وعندما يرون مثل هذه النتيجة الكبيرة، فأنا أتفهم ذلك».