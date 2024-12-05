قائمة «ربع النهائي» في كأس ألمانيا



برلين (أ ف ب)



أكمل لايبزج بطل نسختي 2022 و2023 وفولفسبورج وكولن وأوجسبورج عقد ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم عقب ختام ثمن النهائي.

وحجز لايبزج بطاقته بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-0 بينها ثنائية مهاجمه الدولي البلجيكي لويس أوبندا «50 و58»، بعدما منحه الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو التقدم «31».

واستعاد لايبزج توازنه بعد سقوطه القاسي أمام فولفسبورج 1-5 في عقر داره، في خسارته السادسة في الخامسة في ست مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، ما أدى على الخصوص إلى تراجعه من المركز الثاني الى الرابع في الدوري.

وحذا فولفسبورج حذو لايبزج بفوزه على هوفنهايم بثلاثية، بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح فولفسبورج في الضرب بقوة خلال الثاني ودكّ مرمى منافسه بثلاثة اهداف عبر السلوفاكي دينيس فافرو «63»، والدنماركي يوناس ويند «67»، ويانيك جيرهارد «85».

ومدّد فولفسبورج سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 4 في مختلف المسابقات، كما أنه لم ينهزم في مبارياته السبع الاخيرة، علماً أنه دخل إلى اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير خارج أرضه على لايبزج في الدوري المحلي 5-1.

ويحتل فولفسبورج حالياً المركز الثامن في «البوندسليجا»، أما هوفنهايم فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ومني بخسارته الثالثة توالياً في مختلف المسابقات.

وقاد النمسوي ديان ليوبيتشيش فريقه كولن من الدرجة الثانية إلى ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على ضيفه هرتا برلين من الدرجة ذاتها في الدقيقة الأولى من الوقت بدل عن الضائع من الشوط الإضافي الثاني من ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل 1-1، بعدما تقدم فريق العاصمة بهدف للجزائري إبراهيم مازا «12 من ضربة جزاء»، ورد أصحاب الأرض بفضل «النيران الصديقة»، عندما سجل فلوريان نيديرلخنر بالخطأ في مرمى فريقه «30».

ولعب هرتا برلين معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه الهولندي ديوفيسيو زيفويك في الدقيقة 25.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يتجهان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، سجل ليوبيتشيش هدف الفوز من ركلة جزاء «121».

واحتاج أوجسبورج إلى ركلات الترجيح للتخلص من عقبة كارلسروه من الدرجة الثانية 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وكاد كارلسروه يفجر مفاجأة كبيرة عندما تقدم بهدف مارفن فانيتسيك «111»، لكنّ السويسري روبن فارجاس أنقذ أوجسبورج في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدف التعادل «123».

وكان أوجسبورج البادئ بالتسجيل عبر الكونغولي صامويل اسيندي «40»، وأدرك فابيان شلوسينر التعادل للضيوف «54».

وكانت أندية باير ليفركوزن حامل اللقب وشتوتجارت وفيردر بريمن وأرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة حجزت بطاقتها الثلاثاء.

وتُلعب مباريات ربع النهائي في فبراير، على أن تقام المباراة النهائية 24 مايو.