«السيتي» يقطع «السلسلة الخالية» في «البريميرليج»

مانشستر (رويترز)



سجل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي هدفاً وصنع مثله، في أول مشاركة له أساسياً منذ أكثر من شهرين، ليقود السيتي إلى فوز كبير 3-صفر على نوتنجهام فورست، ويعيد «السيتي» بذلك إلى طريق الانتصارات، بعد أربع هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل برناردو سيلفا وجيريمي دوكو هدفين في فوز «السيتي» الذي أخفق في حصد أي فوز، خلال مبارياته السبع السابقة في كل المسابقات، ورفع «السيتي» الذي يدربه بيب جوارديولا، رصيده إلى 26 نقطة.

وقال جوارديولا «كنا بحاجة للفوز، النادي واللاعبون والجميع، كان الأمر الأكثر أهمية بالطبع هو قطع السلسلة الخالية من الفوز بالمباريات، وحققنا الفوز أخيراً».

ولم يشارك دي بروين في التشكيلة الأساسية منذ إصابته في البطن في 18 سبتمبر الماضي، واستعرض اللاعب البلجيكي حضوراً بارزاً على الفور في استاد الاتحاد، إذ ساعد الفريق على التقدم في الدقيقة الثامنة، عندما استغل تمريرة من إيلكاي جوندوجان ووجه كرة بضربة رأس إلى سيلفا الذي دفع بها إلى داخل الشباك.

وسجل دي بروين هدفه في الدقيقة 31، إذ تلقى تمريرة من دوكو، وسدد من داخل حدود منطقة الجزاء.

وأضاف دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57، عندما قابل تمريرة من مسافة طويلة من إرلينج هالاند، وسدد الكرة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وكان دي بروين، الذي تغنت جماهير سيتي باسمه طوال المباراة، قد شارك من مقاعد البدلاء في آخر خمس مباريات سابقة للفريق، بما فيها الخسارة 2-صفر أمام ليفربول متصدر الدوري يوم الأحد الماضي، وهو ما أسفر عن تراجع سيتي حامل اللقب إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وأثيرت حالة من الجدل حول وجود خلاف بين دي بروين، الذي يعاني من كثرة الإصابات، وجوارديولا، لكن اللاعب البالغ «33 عاماً ارتدى شارة القيادة في المباراة، وقاد الفريق بشكل رائع.

وقال جوارديولا عن قائده «لقد لعب بشكل جيد للغاية، ساعدنا كثيراً في الجانب الدفاعي، إنه جيد للغاية، أنا سعيد حقاً، إنه شخص رائع، ما فعله معنا خلال هذه السنوات كان رائعاً، ربما لا يستطيع اللعب كل ثلاثة أيام، لكني أتمنى أن يتمكن من مساعدتنا».

وأهدر فورست بعض الفرص التهديفية، من بينها فرصة خطيرة أتيحت للفريق عندما انفرد كريس وود بحارس المرمى ستيفان أورتيجا، لكنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

ودفع وود ثمن الفرصة الضائعة، التي كانت ستمنح فريقه التعادل، إذ أضاف دي بروين الهدف الثاني لسيتي بعدها بأقل من دقيقة واحدة.

وقال نونو إسبريتو سانتو مدرب فورست «عندما تخسر 3-صفر، وتقول إن الأداء كان جيداً، ربما لا يفهم الناس ذلك، لكنني لن أقول إن أداءنا كان سيئاً لأن المباراة شهدت أشياءً إيجابية بالنسبة لنا، بالطبع كانت هناك الكثير من الأشياء السيئة والأخطاء».

واختار جوارديولا إسناد حراسة المرمى إلى أورتيجا بدلاً من إيدرسون للمباراة الثانية على التوالي، وتألق الحارس الألماني في التصدي لتسديدة خطيرة من مورجان جيبس-وايت في وقت مبكر من المباراة.