«مفاجأة مدوية» في كأس إسبانيا



مدريد (د ب أ)



تأهل فالنسيا إلى دور الـ32 في كأس إسبانيا لكرة القدم، بالفوز على مضيفه إيخيا 3-1، سجل إيكر سانشيز ودانييل ألكون ورافا مير «ثلاثية» فالنسيا في الدقائق 49 و63 و91، بينما أحرز خوسيه جابرييل بالماس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

وفي مفاجأة مدوية، ودع فياريال منافسات الكأس مبكراً، بالخسارة أمام مضيفه بونتيفيدرا بهدف سجله داليسون دي ألميدا في الدقيقة 87 .

وتأهل لدور الـ32 فريق راسينج سانتاندير، بالفوز على ضيفه سبورتنج خيخون بهدف سجله إينيجو فيسنتي في الدقيقة 78 .

وفي التوقيت نفسه، تأهل تينيريفي على حساب زامورا 3-1 بركلات الترجيح، بعد مباراة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.